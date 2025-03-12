突破超高齡社會長壽課題！中租基金平台推出熟齡「樂退休」方案

▲中租基金平台推出樂退休平台。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣在2025年正式邁入超高齡社會，每5人中就有一人是65歲以上長者，而45歲以上的「壯世代」人口也突破全台人口半數，人口老化速度位居全球之冠，因應社會結構挑戰，台灣第一家線上基金超市「中租基金平台」今 (12) 日攜手富蘭克林投顧、中國信託投信、富邦投信、摩根投信、台中銀投信、新光投信(利安基金總代理)、安聯投信、康和投顧(尚渤基金總代理)、統一投信、萬寶投顧(普徠仕基金總代理)等十家重量級基金業者，宣布推出「樂退休」投資專案計畫。

中華民國退休基金協會理事長巫慧燕指出，即便台灣新制勞退基金報酬率於2024年度創下16.16%的歷史新高，但勞退基金自2005年設立至今，自願提撥參與率僅15%，且主要集中在高薪勞工；她也建議，簡化行政流程、採取雙軌制，保留政府統一操作外，同時增設自選機制，以自動加入方式提高自願提撥率，並參考私校退休基金的全生命周期及安養信託制度。

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中租基金平台總經理蘇皓毅表示，面對不斷變化的金融市場，平台首創的母子基金提領機制「中租盈利Pay」及「中租月月領」是自製退休年金的首選交易機制，持續獲得投資人青睞，成為平台資產規模增長的關鍵引擎。其獨特之處在於其主要提領來源為母基金本身的資產增值，不像近年熱賣的高股息ETF等配息型產品，配息來源為股息，因此投資人無需擔心配息政策或市場環境波動影響。

中租「樂退休」專案的另外一大突破是全新升級的「中租靈活扣」定期定額交易機制，是目前基金平台業界唯一可以「左側逢低加碼、右側趁勝追擊」同步開「攻」的單筆加碼功能，其運用股票交易常見的均線操作及左側右側交易策略，猶如基金界「二刀流」般靈活多變，再搭配平台獨家的「自動停利轉申購」功能，運用程式交易實現自動化買賣點判斷，不僅有效克服投資心理障礙，更能幫助投資人堅持紀律投資。蘇皓毅說，根據標普500指數過去十年回測數據顯示，這套機制有望提升長期投資報酬率一到兩成。

