驗船中心與船舶中心共推浮式光電檢測驗證技術　創再生能源新篇章

▲船舶中心周顯光執行長(左四)、經濟部標準檢驗局黃志文組長(左五)、旭東環保科技董基旭董事長(右四)、驗船中心鄭志文執行長(右三)皆出席本次活動，共同探討浮式光電檢測驗證技術。（圖／驗船中心提供）

記者張佩芬／台北報導

在經濟部標準檢驗局指導下，驗船中心今(12)日攜手合作夥伴船舶中心、南德驗證顧問公司、旭東環保科技公司與辰亞能源公司，共同舉辦以浮式光電為核心的檢測驗證技術交流會議，內容涵蓋技術建置實務與檢測驗證標準兩大範疇，並深入探討推動技術發展的機會。

交流會上半場由旭東揭開序幕，介紹浮式平台設計的關鍵要素，旭東研發的浮式平台具備卓越的抗風浪能力與高度靈活性，同時對生態環境影響極小，力求最大程度減少對海洋環境的干擾，浮台已獲得53項專利，並在金門金沙水庫的實驗中，成功通過颱風的考驗，產品品質及施工技術已獲得國際認可。

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董基旭董事長表示浮式光電不僅能有效解決土地取得困難的疑慮，海水還能協助冷卻光電面板，從而提高發電效率，台灣擁有豐富的海域資源，這使得浮式光電技術在地發展具有天然優勢。

作為浮式光電開發商，辰亞主導的崙尾東浮式光電場發電量可供應超過8.3萬戶家庭一年的用電需求，案場在建造過程中，首先克服潮汐、東北季風與海水倒灌的問題，在建造完成後，更引入全方位專業化的電力監控系統，精確掌握發電品質與效益，游祥益總經理說明案場於建造期間，施工團隊特別設置擋浪設施，強化整體結構，以因應天氣變化帶來的各種挑戰，後續光電面板的維運也採用清水清潔，避免對環境造成任何損害，充分體現生態永續的理念。

交流會下半場由船舶中心以多年的浮式平台研究為基礎，概述國際標準與規範，並就國內浮式光電技術指引提出規劃建議，驗船中心憑藉多年參與海事工程的經驗，分享浮式光電系統的運輸安裝介紹，並加以分析施工風險，南德驗證顧問公司則指出落實驗證制度，可有效確保浮式光電系統的安全性與穩定性，使與會者瞭解浮式光電領域的相關制度、標準與未來發展趨勢。

本次活動吸引來自金融業、保險業與供應鏈的參與，顯現各界對於浮式光電的關注，浮式光電在臺灣正處於起步階段，驗船中心與船舶中心將憑藉已建立的離岸風力發電專案驗證技術為基礎，拓展至浮式光電檢測驗證技術的領域，進一步建置浮式光電檢測與驗證能量，協助完善相關管理制度，經濟部標準檢驗局亦將持續研析浮式光電相關標準，期許業界能提供寶貴的實務經驗及建議，讓政府與產業攜手促進浮式光電產業發展。