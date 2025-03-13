陳立武出任「英特爾新執行長」　盤後股價飆升

▲英特爾宣布任命前董事陳立武 (Lip-Bu Tan)為新任執行長 。（圖／翻攝英特爾官網）

記者葉國吏／綜合報導

美國晶片大廠英特爾（Intel）今日宣布任命前董事會成員陳立武（Lip-Bu Tan）為新任執行長，該任命將於本月18日生效。此消息一出，英特爾盤後股價隨即大漲約11%。

根據路透社報導，陳立武在半導體業界備受尊敬，長期以來被視為英特爾執行長的熱門人選之一。早在去年12月，英特爾董事會就曾與他接洽，評估他是否有意接任此職務。

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彭博新聞指出，陳立武將接替臨時聯合執行長辛斯納（David Zinsner）和霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus），成為英特爾的新任執行長，同時重新加入董事會。陳立武曾是電子設計自動化軟體公司益華電腦（Cadence Design）的執行長，並在數年前加入英特爾董事會，協助公司重振。2023年10月，董事會擴大了陳立武的業管範圍，授權他監督製造業務。

然而，陳立武與前執行長季辛格（Pat Gelsinger）在轉虧為盈的策略上發生衝突，於去年8月離開董事會。兩人意見相左之處包括員工規模、代工策略和工作文化等。

英特爾曾是全球半導體產業的領導者，但近年在製造領域落後於台積電等競爭對手，並錯過生成式人工智慧（AI）的浪潮，甚至錯失投資OpenAI的機會。去年12月，英特爾宣布季辛格從公司退休。季辛格曾試圖帶領英特爾轉型，恢復公司在晶片製造領域的領導地位，並希望將英特爾打造成一家世界級代工企業，為其他公司製造晶片。然而，代工業務至今仍持續虧損。