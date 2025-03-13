台積電破千元！　達人揭「5%買法」大膽上車

▲達人股添樂說，投資應違反人性，在大跌時大膽進場撿未來有成長性的股票。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台股跟著美股臉綠，台積電跌破千元，投資人心情也跟著七上八下，投資達人股添樂指出，美股重挫反而是進場佈局的時間點，他建議，把資金分成6份，只要每下跌5%就投入一次，以此做法逢低布局，等待下次上漲行情。

近幾年科技股大好，投資人開趴；但這一陣子AI產業出現雜音，台積電股價也遭狙擊跌破千元，但達人股添樂認為，長期來看，AI依然是投資主軸，「目前還沒有別的產業能取代這樣劃時代的發明與應用。」

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只是重押科技股，面對股市上沖下洗，很容易被洗出場；股添樂因此建議，投資人能選擇以科技股為重，但標的分散在多元產業的ETF，他舉去年總報酬率近44%的復華S&P500成長（00924）為例，「美國8大科技（Alphabet (GOOGL; GOOG)、亞馬遜(AMZN)、蘋果(AAPL)、Meta Platforms (META)、微軟(MSFT)、NVIDIA (NVDA)和Tesla(TSLA)，加上博通(AVGO)）巨頭都包含在內，其餘是標普500指數內的公司，分散在不同產業、風險也降低。」

而在市場不明朗之際，股添樂建議用「5%買法」布局，「從歷史漲跌幅來看，2000年以前是主力時代，波動大，最恐怖是整整回測了8成；但在2000年以後，台、美股最多下跌30%。」股添樂說，要先判斷這波跌幅可能會跌到哪，才能提早分配資金。

「以近半年收盤最高股價為基準，每下跌5%就是買點，以此類推，跌幅30%是最後一次，也就是第6次買點。」他舉追蹤S&P500成長指數的00924為例，近半年最高收盤股價26.44元，因此當下跌5%股價約25.12元、跌幅10%約23.8元、跌幅15%約22.5元、跌幅20%約21.15元、跌幅25%約19.83元、跌幅30%約18.5元，都可以進場布局。假設能投入資金是120萬元，每見到下跌5%就買入20萬元，以此類推共投入6次。

00924在3月11日的收盤價是23.06元，已經到達第2個進場買點，「這對從來沒有持有美股的投資人來說，是不錯的時間點，有持股的也能往下布局。」股添樂補充。

5%買法示意：以00924為例

資料來源：記者整理，00924近半年最高收盤價為26.44元，以四捨五入取至小數點後第2位。



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