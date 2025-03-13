市場動盪　票息佳美元非投等債成新寵

▲全球股市動盪，票息佳美元非投等債成新寵。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普帶來關稅戰疑慮，通膨揚、消費信心保守，金融市場波動加劇，經濟衰退的可能性也再次推升聯準會上半年降息預期，這波美國公債殖利率走低，企業債受到市場風險情緒影響，包括：投資級債及非投資級債都出現利差揚升情形，投信法人認為，美國經濟仍具備韌性，美元非投等債殖利率、票息率皆高達8%以上水準觀察，也是入手非投資級債券的好時機。

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第一金美元優選非投資等級債券ETF(00981B) 經理人王心妤說明，美國面臨關稅擔憂延燒，確實有使用製造業出現提前拉貨潮，帶來通膨揚升疑慮，加上美國嚴冬效應，消費與經濟數據保守，加上川普強勢作風，頻頻為金融市場投下震撼彈，VIX指數彈升、公債殖利率下滑，經濟衰退市場擔憂情緒提升，信用債券短期承壓，不過，相對股市的波動度仍較為可控，隨利差擴大、殖利率上揚，也提高長期投資及現在進場參與票息收益持有價值的吸引力。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，川普正式上任後，美國公布的一系列經濟數據大多出現不如預期的狀況，其中又以軟性調查指標為主，背後反映加徵關稅可能會打壓後續消費意願，包括川普的關稅政策搖擺不定，目前對中國加徵20%，以及對全球鋼鋁製品課徵25%已經確定。

然而與加拿大、墨西哥的政策細節與時程尚待釐清，政策不確定性大幅攀升之際，影響企業未來營運面的決策，也可能衝擊消費支出，但因為美國經濟增長韌性相對佳，目前預期關稅的衝擊僅是讓經濟增長的速度放緩，並未出現硬著陸的風險

非投資等級債券資產具備高殖利率、短存續期、低波動度、高債息等特性，提供想要降低投組波動度、又偏好穩健息收投資人，更有吸引力的理財工具選擇，王心妤提醒，投資非投資等級債券必須留意信用違約風險，目前非投資等級債券企業利息覆蓋率高於5倍的標的占近半數，顯示企業的償債能力維持穩定，標普預期，部份企業已在去年完成再融資計畫，這使得近期的償債壓力是趨緩的，也可望降低非投等債違約率，此外，藉由非投資等級債券ETF一籃子債券投資組合，降低投資單一債券信用違約風險承受度。

