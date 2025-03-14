2024Q4房價開始反轉？台北、新竹、台中大樓房價指數跌幅逾3%

▲政大永慶房價指數編製2024年Q4七都大樓房價指數，數據顯示台北、新竹、台中大樓房價指數跌幅逾3%。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

根據實價登錄資料所編製的2024年Q4「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」出爐。數據顯示，七都僅剩台南市的大樓房價指數相對持平，其餘六都指數均見下跌，其中又以新竹縣市單季下跌3.4%最多。比較雙北地區的公寓產品房價指數變化，雙北地區公寓於2024年Q4指數跌幅擴大，單季跌幅超過4%。

除台南外的七大都會區 2024Q4大樓房價指數皆見修正！

觀察2024年Q4七大都會區的大樓房價指數變化，與Q3相比，除台南持平0.5%外，其餘六都大樓房價指數均下跌，跌幅介於2.0%至3.4%之間。新竹以季跌幅3.4%最多，台北以3.1%的跌幅居次。台中、高雄分別也有3.0%與2.6%的跌幅，桃園、新北跌幅約落在2%上下。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，在去年Q4，全台房市受銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響，市場買氣明顯降溫。在這樣的市場氛圍下，部分賣方擔心愈晚出售，必須有更大幅度的降價才能脫手，在價格上更願意讓利成交，使「政大永慶七都大樓房價指數」幾乎都已開始反轉。

至於新竹縣市，為2024年Q4大樓房價指數跌幅最大的都會區。郭翰指出，新竹縣市受惠於科學園區效益，加上當地新增供給有限，因此地段好且保值性高的大樓房價水漲船高。不過，剛性需求強勁的新竹縣市仍不敵銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制的衝擊，當地房市熱度降溫，使近年來漲多的房價亦開始反轉，大樓房價指數也有所修正。

雙北地區公寓房價跌幅擴大！ 單季跌幅皆為4.4%

至於雙北地區的大樓和公寓指數，2024年Q4均下跌。其中，雙北地區公寓指數減幅從2024年Q2至Q4逐季擴大。台北市和新北市公寓2024年Q4房價指數與Q3相比，減幅皆擴大至4.4%。

郭翰說明，儘管目前銀行房貸排撥狀況已有些許改善，但房貸利率仍處相對高檔，亦打擊消費者的購屋意願及市場買氣，今年各季的「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」變化值得持續觀察。

政大不動產研究中心與永慶房產集團共同編製的「政大永慶房價指數」可參考下方連結：https://rer.yungching.com.tw/