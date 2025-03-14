尋「穩定配息」高息ETF！　6檔千億規模近一年數據一次看

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股短線波動加劇，市場尋求穩定配息以求安全度過指數拉回的震盪期， 根據統計，6 檔規模破千億高股息ETF中過去年一年配息來看，群益台灣精選高息（00919）與元大高股息（0056）2檔近一年年化配息率在10%以上，元大台灣高息低波（00713）也逼近10%。

市場上目前有包括00919、0056、00713、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）共6檔千億規模以上的台股高息ETF。

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觀察這6檔千億高股息ETF中，從近一年配息率來看，00919近一年配息率11.2%居冠，0056也有逾10%，市場法人表示，高息資產具備適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

財富管理業者表示，自月初配息公告後，00919配息0.72元維持新高交投最熱絡，近日逢低買盤挹注，日成交均量高達十萬張以上，顯示出投資人越跌越買的決心。且00919的股性相對比較活潑，可創造很多見綠加碼、增加股數、降低成本的機會。00919配息今年來不管是在成交量或是報酬率上都是呈現價量齊揚的好表現，00919預估年化配息率12.11%，為連續8季衝破10%，穩定階梯式向上的配息政策，深受投資人青睞，除息日為3月 18 日，參與除息最後買進日為3月17日。

ETF理財達人表示，大盤今年以來呈現下跌4.66%負報酬，觀察這6檔千億台股高息ETF仍然維持正報酬，顯示出高息產品抗跌耐震的特性，不過要特別注意的是選股策略一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。中長線而言，台股基本面有支撐，現階段投資策略仍可逢低分批佈局。