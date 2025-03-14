台積電傳揪輝達拯救英特爾　郭智輝：未經證實不予評論

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

日前傳出台積電（2330）將聯手輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）成立合資公司來拯救英特爾（Intel），引發外界議論，對此，經濟部長郭智輝強調，沒有經過證實的訊息不予評論，所有的對外投資，都必須要經過投審會申報才可以對外投資。

郭智輝表示，台積電不是國營公司，台積電怎麼樣的經營，經濟部沒有辦法來干涉，也沒有辦法去要求，國家有投資大概只有6％，若是要求比照國營公司對台積電監管，是非常超過。

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郭智輝指出，傳出的部分我們不予評論，請媒體提問的時候，要據事實來提問，不要用傳聞，現在認知作戰非常厲害，希望不要用傳聞，經濟部回答的就是事實，據事實來跟各位報告，但不接受傳聞的評論。

另針對藍營批評，在審查總預算覆議案時的詢答，答不太出來；郭智輝說，很難從一個片段來評論部長上去回答，是不是馬上即時回答這些數字，這個不夠公允，故意設計這樣的情境讓答者回答，這個部分對工作表現應該沒有正相關。

此外，電價審議委員會預計將在3／28前召開，外界擔憂電價還會再調漲；郭智輝重申，電價是電價審議委員會審議的結果，經濟部一向尊重審議結果。