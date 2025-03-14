主動式ETF能不能打贏指數型ETF？股民：誰能賺錢就買誰

▲台灣基金市場從共同基金到被動式ETF的規模已近10兆元，2025年則是主動式ETF掛牌元年，股民可選擇的理財工具更加多樣化。（圖／方萬民攝）

圖文／CTWANT

「明明這二年的主動式基金（共同基金）報酬率打敗大盤與0056等高股息ETF，規模成長就是大輸；根本不用比手續、管理費等，賺的都超過。」CTWANT採訪有「基金教母」之稱的理財達人蕭碧燕說，「買股票、買基金是兩群人，誰讓我賺得好就是買誰，是要比績效的。」

據投信投顧公會資料分析，2025年1月基金規模達97,832億元，續創新高，由38家投信發行1056檔基金，其中263檔ETF規模就高達6.5兆元（共同基金規模約3.3兆元），ETF受益人數逾1,450萬人，光是台股ETF受益人數就超過一千萬人，顯見台灣投資人投資偏好台股ETF。

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在蕭碧燕眼裡「看績效挑標的才是王道」，她抓台股2012年到2021年股市高點這十年來多頭表現，「台灣好的科技型基金績效達400％（長期10年不贖回），買0050是140％，0056是80％；我是不推高股息ETF，也不推被動式ETF，半年或一年才調整成分股應付不了『灰犀牛』。」

進一步觀察近十年來「臺灣高股息指數」、「加權指數」、「台股基金」（成分股為台股個股的共同基金）的總報酬，「全部的台股基金平均報酬達280％，排名前二分之一的基金達371％，排名前四分之一的更高達453％，遠超過臺灣高股息指數的190％，加權指數的259％。」野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治分析。

根據Lipper統計至2024年12月底的近五年共同基金、指數型ETF績效來看，像是野村鴻運、統一奔騰的近三個月報酬率各為12.46％、10.98％，對照006208富邦台灣50、00919群益台灣精選高息的報酬率各為7.91％、2.12％；五年來報酬率部分，前二檔的249.16％、283.52％，大幅超過被動式ETF表現。

對於主動式ETF今年5月將上路，「主動式ETF一改過去基金為人詬病的（共同基金成分股）『不透明』缺點。」始終專注主動式基金投資的理財達人蕭碧燕說。

黃宏治表示，美國十多年來「主動式ETF」的表現，以目前規模最大、超過400億美元的JEPI（JPMorgan Equity Premium Income Active ETF）來說，係以美股＋選擇權為主的商品，採月配息型，配息率約8％，還有收益型＋選擇權、股票配息型、債券型等；在發行商基金規模部分，第一、二名為Dimensional、JPMorgan，第四名的American Century為野村集團投資，ARK方舟基金則是排第19名。

▲理財達人蕭碧燕認為，買主動式基金的績效優於被動式ETF。（圖／翻攝蕭碧燕臉書）

「共同基金的規模是一直成長的，只是在這二年的台股共同基金的增長金額未如台股ETF的龐大，主要是在台股市場多達1450萬證券戶，年齡層從大學生到退休族涵蓋大，且成分股占比不像共同基金單一不能超過10％的限制」黃宏治說，「現在主動式ETF也進到台股市場，隨著理財工具商品的進化，期待開闢基金新戰場。」

同時，投資人及國內外投信業者迎接主動式ETF之際，專賣主動式基金的共同基金平台業者包括基富通、鉅亨買、中租基金等，對於主動式ETF搶市則處於備戰狀態；以中租基金平台為例，這二年來積極推出創新投資模式，包括母子基金提領機制，並還聯合10家基金商推出樂退休方案，即是要強化基金的退休理財觀念，鞏固存基金族群的信心與黏著度。

中租基金平台總經理蘇皓毅認為，在費用成本方面，許多人只有在券商投資個股的經驗，以為投資主動式基金也要被收買賣手續費及證券交易稅，殊不知到「基金平台」買基金申購0手續費。

蘇皓毅說，投資個股、ETF的金額較高時，還存在著股利所得稅、二代健保補充保費的成本增加情況，對不需要領息的投資人來說，選擇累積型主動式基金反而可以避免這兩項費用支出，如果有固定金流需求，主動式基金也提供多種配息級別，例如月配、季配、半年配，選擇更多元彈性。

「應該跳脫高股息的迷思，不妨思考一下，當市場無風險利率不到5％時，為何高股息ETF能配發10％的高息？」蘇皓毅說，這正是「羊毛出在羊身上」的道理；以「被動式ETF 0050」與「主動式的0050連結基金」為例，2024年績效看起來差不多，在基金平台不用付手續費、無課稅，但考量0050可能要支付的手續費、配息課稅或二代建保補充保費等看不到隱形成本，主動式基金仍是投資重要選項。

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