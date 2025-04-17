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股價愈跌「ETF高息型」配息殖利率愈香　定期定額族續扣

台股4月7日股市崩跌2086點，連著三天下跌近4千點。（圖／黃耀徵攝）

▲台股4月7日股市崩跌2086點，連著三天下跌近4千點。（圖／黃耀徵攝）

圖文／CTWANT

四月天，全球股市經歷川普關稅血洗及暴衝大震盪，台股也從7日懸崖式崩落2086點到11日反彈收復萬九，本周在19500點盤旋，這兩周來股民身心俱疲，有人大賣有人接刀，台股ETF（國內成分股）成交逆勢爆量，尤以小股民最愛的高股息型族群為主。CTWANT記者採訪多名基金經理人建議，市場變化難測，不宜重押單一產業。

美國總統川普4月2日宣布將在9日實施「對等關稅」後，全球股市腥風血雨，台股雖因清明連假躲過股災，7日隨即補跌，一天重挫2086點創史上驚人紀錄，連三天慘跌近4千點、共3906.46點，跌到17000多點

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隨後，9日迎來重大逆轉，川普政府宣布逾75國上門提談判，因此對等關稅暫停實施90天，僅加徵10％基準關稅，此一消息激勵美股瘋狂飆漲，台股10日跟漲收復一萬九千點；12日美國海關（CBP）公布，將電腦及周邊設備、晶片等半導體、半導體製造設備、手機等通信設備（智慧型手機等電子產品）列入關稅豁免產品，正當市場預期台積電、蘋果等擺脫關稅威脅之際，華府又宣布，將對半導體業展開貿易調查，預計一至兩個月內公布新關稅，再度震撼股市。

期間，國安基金進場，金管會宣布7至11日「限空令」3措施，後又延長至18日，台積電17日法說會後。台股16日收在19,468.00點，下跌389.67點，跌幅達1.96％。

隨股市震盪，台股（國內成分股）ETF成交也放量，CTWANT記者整理，7日至16日這八天，包括槓桿型、反向型ETF成交量（不計債券型、期貨型）前十名，由超過170.8萬張的00878國泰永續高股息居冠，其次依序為00919群益台灣精選高息、0056元大高股息、00632R元大台灣50反1、00929復華台灣科技優息、00940元大台灣價值高息、00664R國泰臺灣加權反1、0050元大台灣50、00918大華優利高填息30、00713元大台灣高息低波。

若不計入槓反型ETF，台股ETF成交量前十名排行榜除了上述八檔外，再加上006208富邦台50、00881國泰台灣5G+，係以高股型、「含積量高」（成分股台積電占比逾3成）科技主題ETF這兩類占榜。

以高股息ETF來說，有的成分股在半導體、金融保險、電腦及周邊設備族群佔比各約2成。（示意圖／黃鵬杰攝）

▲以高股息ETF來說，有的成分股在半導體、金融保險、電腦及周邊設備族群佔比各約2成。（示意圖／黃鵬杰攝）

國泰基金經理人游日傑以00878的成分股舉例來說，半導體、金融保險、電腦及周邊設備族群佔比各約2成，包括聯詠、聯發科、華碩、聯電等；以手機晶片業者聯發科為例，其客戶大多非美企業，未受關稅影響且可望享受這波轉單潮被視為關稅戰下的大贏家，日前聯發科在深圳舉辦天璣開發者大會，會中除了發表最新旗艦晶片天璣9400+，更拋出手機AI發展的關鍵新概念，後市表現可以期待。

富邦投信投資策略師徐翊達則指出，4月9日雖川普政策急轉彎暫緩關稅90天，但投資人興奮不應太久，因為後續尚有半導體關稅尚未定論，台股行情震盪主要受到川普關稅議題擴大，以及通膨預期上升與美國景氣衰退憂慮，短期在關稅戰難定調下，台股呈現區間波動的可能性仍高。

「在此一不確定性階段下，股民應盡量避免過度放大槓桿交易，降低部位的風險，以期能長久留在市場上。」徐翊達說。

對於今年接下來投資方向，群益基金經理人謝明志表示，台股短期面對關稅政策未定調帶來的震盪中，股民不僅關注「有股息」的台股高息ETF，也期待價差空間，長期投資者可選擇此時進場參與；如川普達成其談判目標，後續將出現降稅、減少科技監管、強化AI與美國基建等利多上桌，有助進一步帶動台灣相關供應鏈商表現。

徐翊達則指出，整體而言，建議長期投資者將眼光放遠，不論過去的金融海嘯、歐債危機、網路泡沫，乃至於今日的美國棄守自由貿易用採取激進策略調整體質所導致的系統性風險等衝擊，這些在數十年的時間長河中，都僅是數月數年間的小波動，因此，定期定額投資者仍應維持投資紀律、繼續長期買進才是不二法門。

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關鍵字： 周刊王ETF存股投資

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