川普亂流 2檔台股ETF盤中一度陷貼息窘境

台新永續高息中小ETF（00936）、台新臺灣IC設計（00947）於今（17）日進行除息，此次每單位配息金額0.03元、0.08元，受到川普關稅戰亂流，兩檔ETF均處於貼息，00936跌至13.36元，00947跌至11.54元。

晶片禁令斷輝達中國生意 外媒：反壯大華為

美國總統川普晶片禁令發威，斷開輝達（NVIDIA）在中國經營的路，外媒指出，此舉讓中國華為Ascend 910C晶片崛起，且華為因預先囤積台積電7奈米製程，有望瓜分NVIDIA的市場。

AMD晶片銷中國遇阻 認列260億元費用

AI大廠輝達（NVIDIA）才因H20晶片銷往中國需要取得美國商務部認證，認列55億美元（約台幣1787.5億元）費用震撼市場，競對手超微（AMD）也正式公告先進處理器出口中國受到限制，將承擔8億美元（約台幣260億元）費用。

快訊／台積電法說前夕跌6元至849 台股跌逾百點

美股4大指數全面下跌，台股今（17日）以19389.52點開出，指數下跌78.48點，跌幅0.4％，隨後跌點擴大至百點以上，在19360點附近表現。

可成董事會決議配發下半年現金股利8元 首納女性董事候選人

可成科技（2474）今日正式公布2025年度董事改選名單。本次提名延續專業、穩健的董事會結構，同時首度納入女性董事候選人，展現公司對於多元治理、永續經營以及企業社會責任的深度承諾。此次董事候選人共7名，橫跨電子製造、傳產經營、財稅規劃以及高科技產業鏈，將為可成未來轉型升級與全球布局注入更多元的治理觀點與戰略動能，更有助於可成在面對全球貿易政策震盪與市場變局加劇的環境中，進一步強化決策多元性與韌性，打造穩健領航的治理團隊。

快訊／00940換股檔數大縮至10檔 即起生效

掛牌上市成立剛滿1年的元大台灣價值高息（00940）追蹤指數規則將進行3大修改，今（16）日生效，包含市值採樣範圍設緩衝區、流動性檢驗之標準與指數調整檔數由目前15檔降至10檔、以及採樣範圍排除建材營建類股，優化極端數值處理方法。

美國自中國進口量周減64%、部分亞洲國家貨量激增 運力結構失衡

PTT網友根據Vizion貨運數據公司的統計，貼文指出，相較於3月最後一周(24-31日)，美國進出口量在4月首周全球貨櫃預定減少49%，美國自中國進口總量減64%；大陸媒體則報導指出，美國的關稅政策讓中美航線無貨可運，部分亞洲國家貨量激增，上周中國到美西貨櫃運價下跌18%，到歐洲運價上漲15.3%，到南美東運價暴漲52.5%。

39萬股民注意！台企銀擬配0.2元現金、0.6元股票 殖利率1.43％

台企銀（2834）通過2024年盈餘分派，每股配發配0.2元現金、0.6元股票股利，合計總股利0.8元，以今（16）日13.95元收盤價計算，潛在股息殖利率1.43%。

中菲行在IATA研討會提出的數位化解決方案 獲頂尖航空專業雜誌肯定

空運業頂尖空運雜誌《Air Cargo News》最新一期對於國際航空運輸協會(IATA)世界貨運研討會(WCS)的專題報導中，我國中菲行的數位化溝通方案獲得肯定。報導中以中菲行為成功案例，展示數位協作如何革新航空貨運業的溝通模式，並強調即時、整合式資料共享的重要性，尤其在電商貨量不斷攀升、業界逐步淘汰舊有系統的背景下更顯關鍵。

全球去年半導體製造設備銷售額再創新高 中、韓、台合計佔74%

SEMI 國際半導體產業協會今 (16) 日公布 2024年全球半導體製造設備銷售總額，由 2023 年的 1,063 億美元增長 10%，來到 1,171 億美元，中國、韓國和台灣仍是半導體設備支出前三大市場，合計佔全球市場達 74%。