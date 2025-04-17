快訊／台積電法說前夕跌6元至849　台股跌逾百點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（17日）以19389.52點開出，指數下跌78.48點，跌幅0.4％，隨後跌點擴大至百點以上，在19360點附近表現。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌6元來到849元，跌幅0.7％；鴻海（2317）下跌1.5元至134.5元；聯發科（2454）下跌25元至1340元；廣達（2382）下跌0.5元來到226.5元；長榮（2603）下跌1.5元至211.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌699.57點或1.73％，收在39669.39點；標準普爾500指數下跌120.93點或2.24％，收5275.7點；那斯達克指數下跌516.01點或3.07％，收在16307.16點；費城半導體指數下跌164.72點或4.1％，收3857.17點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|39669.39
|▼699.57
|▼1.73%
|S&P500
|5275.7
|▼120.93
|▼2.24%
|NASDAQ
|16307.16
|▼516.01
|▼3.07%
|費城半導體指數
|3857.17
|▼164.72
|▼4.1%
資料來源：證交所
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