擷發連兩年參展EW「來訪數增三倍」　董座笑喊：明年目標前進GTC

▲擷發科董事長楊健盟。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

ASIC設計服務廠擷發科(7796)繼一月赴美參加CES後，此次遠赴德國參加Embedded World 2025，在國際展會上持續衝刺營運及打響知名度，擷發科董座楊健盟表示，此次參與EW已經是第二年，第一年就有收穫許多成果，因此今年決定繼續衝刺，展會第一天就已經吸引諸多客戶前來詢問了解，他更透露，明年目標希望可以前進年度盛會GTC參展。

針對為何再度選擇來德國參加EW展，楊健盟說，他認為對台灣市場來說，歐洲市場長期以來是陌生的，因為台灣是對美國很熟悉，因此這次希望可以藉由參加EW，可以有機會開發更多客戶，也可以讓今年的成長斜率更高。

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針對此次參展成果，楊健盟也說，已經有發現今年來訪的人數成長兩到三倍了，且公司提供的AI解決方案，也慢慢被歐洲企業所接受，公司自身的AI技術也不斷再精進中。

談到為何擷發科會如此積極前進國際展會，楊健盟說，其實先前前進國際展的成果都很豐厚，以先前參加CES來說，就有來自美國中部的公司，對於公司可以同時跑四個AI模型的解決方案很感興趣，另外也有接獲一些客戶的需求回饋，已經不局限於工廠的應用，而是非工廠的應用，這也是擷發科的強項，目前已在洽談中。

至於擷發科在參展EW中是以何種核心競爭力來吸引客戶目光，楊健盟說，現在大家都在講SOC，這和嵌入式系統習習相關，每個公司都希望有一些技術來跟別的公司有差異化，也有很多公司願意開自己的ASIC，既然擷發科專長在這裡，這裡又是EW展，他確信應該會有一些成果。

談到擷發科在EW後是否還有其他國際展會規畫，楊健盟透露，基本上，目前公司會看看明年是否有機會參加GTC，楊健盟解釋，因為他相信AI這方面會有AI一統論，就跟物理學上都希望有一統論來解釋現象一樣，事實上公司的跨平台系統就相當於終端的一統論，且是屬於非NVIDIA陣營的一統論，很多人問說NVIDIA會不會往終端發展，他會想，但他沒辦法，因為他強在資料中心，如果他想進來，他就要跟終端廠商去合作，由NVIDIA提供他們算法、技術還有架構，讓終端廠商去推他們的市場，這是最好的方式。

楊健盟對此也充滿信心表示，如果是未來非NVIDIA終端陣營都被公司統一，會有很大機會去幫NVIDIA拓展市場，因此希望明年或許有機會參加GTC，分享終端上的技術，也希望可以跟NVIDIA近一步合作。