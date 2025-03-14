ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

擷發連兩年參展EW「來訪數增三倍」　董座笑喊：明年目標前進GTC

▲▼擷發科董事長楊健盟。（圖／記者高兆麟攝）

▲擷發科董事長楊健盟。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

ASIC設計服務廠擷發科(7796)繼一月赴美參加CES後，此次遠赴德國參加Embedded World 2025，在國際展會上持續衝刺營運及打響知名度，擷發科董座楊健盟表示，此次參與EW已經是第二年，第一年就有收穫許多成果，因此今年決定繼續衝刺，展會第一天就已經吸引諸多客戶前來詢問了解，他更透露，明年目標希望可以前進年度盛會GTC參展。

針對為何再度選擇來德國參加EW展，楊健盟說，他認為對台灣市場來說，歐洲市場長期以來是陌生的，因為台灣是對美國很熟悉，因此這次希望可以藉由參加EW，可以有機會開發更多客戶，也可以讓今年的成長斜率更高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對此次參展成果，楊健盟也說，已經有發現今年來訪的人數成長兩到三倍了，且公司提供的AI解決方案，也慢慢被歐洲企業所接受，公司自身的AI技術也不斷再精進中。

談到為何擷發科會如此積極前進國際展會，楊健盟說，其實先前前進國際展的成果都很豐厚，以先前參加CES來說，就有來自美國中部的公司，對於公司可以同時跑四個AI模型的解決方案很感興趣，另外也有接獲一些客戶的需求回饋，已經不局限於工廠的應用，而是非工廠的應用，這也是擷發科的強項，目前已在洽談中。

至於擷發科在參展EW中是以何種核心競爭力來吸引客戶目光，楊健盟說，現在大家都在講SOC，這和嵌入式系統習習相關，每個公司都希望有一些技術來跟別的公司有差異化，也有很多公司願意開自己的ASIC，既然擷發科專長在這裡，這裡又是EW展，他確信應該會有一些成果。

談到擷發科在EW後是否還有其他國際展會規畫，楊健盟透露，基本上，目前公司會看看明年是否有機會參加GTC，楊健盟解釋，因為他相信AI這方面會有AI一統論，就跟物理學上都希望有一統論來解釋現象一樣，事實上公司的跨平台系統就相當於終端的一統論，且是屬於非NVIDIA陣營的一統論，很多人問說NVIDIA會不會往終端發展，他會想，但他沒辦法，因為他強在資料中心，如果他想進來，他就要跟終端廠商去合作，由NVIDIA提供他們算法、技術還有架構，讓終端廠商去推他們的市場，這是最好的方式。

楊健盟對此也充滿信心表示，如果是未來非NVIDIA終端陣營都被公司統一，會有很大機會去幫NVIDIA拓展市場，因此希望明年或許有機會參加GTC，分享終端上的技術，也希望可以跟NVIDIA近一步合作。

關鍵字： 擷發

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

推薦閱讀

鴻海2024年賺1527億元創新高　EPS達11.01元

鴻海2024年賺1527億元創新高　EPS達11.01元

全球電子代工大廠鴻海（2317）今（14）日公布去（2024）年財報，全年營收6.8兆，年增11%，稅後純益1527.05億元，年增7%，創歷史新高，每股稅後純益（EPS）為11.01元， 寫下2008年以來新高。

2025-03-14 15:21
統一收購Yahoo、入主PChome　羅智先「整併還在學習階段」

統一收購Yahoo、入主PChome　羅智先「整併還在學習階段」

統一企業（1216）今（14）日舉行法說會，統一接連收購Yahoo台灣電商事業及入主PChome網家（8044），看好未來電商發展，針對接下來的行動，羅智先說，今年投入電商，有機會更進一步了解數位經濟門道及商業邏輯，會先花時間觀察，雙方人員也要先互相熟悉，都還在學習階段，統一集團提供安定、穩定大環境，加上新通路延伸，自然會有很多新商機冒出來。

2025-03-14 15:00
群創超額配息1元！股價衝高　爆逾20萬張大量居「成交王」

群創超額配息1元！股價衝高　爆逾20萬張大量居「成交王」

儘管面板產業景氣仍處於谷底，群創（3481）2024年本業淨損79億元，惟處分5.5代線廠房收益挹注，全年順利轉虧為盈，稅後淨利67億元，每股稅後盈餘0.76元，公司超額配發1元現金股息，以今（14）日14.7元平盤價計算，潛在配息殖利率6.8%，激勵股價跳空大漲逾7%，上攻15.85元，11點過後，成交量爆出20萬大量。

2025-03-14 11:21
台積電反彈無力再殺低　跌至955元創6個月低點

台積電反彈無力再殺低　跌至955元創6個月低點

台積電（2330）ADR周四（13日）下跌3.15%，收在171.59美元，與現股溢價17.26%，受到ADR下挫，外資潛在調節賣壓，今（14）日台積電早盤以小漲開出，一度上攻969元，之後立即翻黑來到955元低點，創下2024年9月以來、6個月低點。

2025-03-14 11:05
英特爾陳立武分拆代工業務？　 陸行之：可能性很大

英特爾陳立武分拆代工業務？　 陸行之：可能性很大

英特爾宣布由前董事陳立武接任執行長，外界關心英特爾晶圓代工業務（IFS）未來是否會分拆，前外資分析師陸行之在臉書提出看法，認為陳立武主張拆分晶圓代工業務的可能性大。

2025-03-14 10:50
長榮配息32.5元低於預期？　股價一度跌逾4％

長榮配息32.5元低於預期？　股價一度跌逾4％

長榮海運（2603）昨公告去年獲利破千億，每股賺64.87元，擬配息32.5元，殖利率逾14％，是貨櫃三雄中配息最大方；不過，傳出市場原先預估長榮至少配息36元，衝擊長榮今（14）日早盤股價一度跌逾4％至221元，截至上午10點成交量近3萬張。

2025-03-14 10:03
統一羅智先看市況「無法預期」　川普關稅政策走一步看一步

統一羅智先看市況「無法預期」　川普關稅政策走一步看一步

統一企業（1216）今日舉行法說會，董事長羅智先會前受訪時表示，對川普關稅政策走一步看一步，針對今年的市況沒有辦法看，沒有人能夠預期每天的情況是怎麼樣，全世界如果都有影響的話，各產業一定也是都會受到影響，大家就自己的功課做好，盡量培養自己的應變能力。

2025-03-14 14:44
尋「穩定配息」高息ETF！　6檔千億規模近一年數據一次看

尋「穩定配息」高息ETF！　6檔千億規模近一年數據一次看

台股短線波動加劇，市場尋求穩定配息以求安全度過指數拉回的震盪期， 根據統計，6 檔規模破千億高股息ETF中過去年一年配息來看，群益台灣精選高息（00919）與元大高股息（0056）2檔近一年年化配息率在10%以上，元大台灣高息低波（00713）也逼近10%。

2025-03-14 13:08
台積電傳揪輝達拯救英特爾　郭智輝：未經證實不予評論

台積電傳揪輝達拯救英特爾　郭智輝：未經證實不予評論

日前傳出台積電（2330）將聯手輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）成立合資公司來拯救英特爾（Intel），引發外界議論，對此，經濟部長郭智輝強調，沒有經過證實的訊息不予評論，所有的對外投資，都必須要經過投審會申報才可以對外投資。

2025-03-14 11:08
5檔ETF喜迎長榮近百億股利　00919笑納近半數最補

5檔ETF喜迎長榮近百億股利　00919笑納近半數最補

航海王長榮(2603)盈餘政策開獎，本次配息32.5元，現金殖利率為14.1%。《ETtoday新聞雲》盤點5檔「高榮量」ETF，將可因此笑納近百億元股利。

2025-03-14 00:03

讀者迴響

熱門新聞

群創超額配息1元！股價衝高　爆逾20萬張大量居「成交王」

5檔ETF喜迎長榮近百億股利　00919笑納近半數最補

即／黃金期貨破3000美元　今年第12度創新高

買股還是買債？財經專家破解「2025投資密碼」

鴻海2024年賺1527億元創新高　EPS達11.01元

美女主持人「1檔ETF」滾2000萬　攻略大公開

英國勞氏新聞：如果川普的港口費不終止　美國恐面臨貿易「世界末日」

欠債強制執行　「保險法」修正豁免範圍出爐

5華人撐起全球半導體一片天　陳立武、黃仁勳都上榜

潤泰雙雄配息太小氣！爆失望性賣壓　股民「用腳投票」一檔殺跌停

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366