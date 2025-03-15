市值型ETF盲點　 為何台積電是護國神山卻是0050軟肋？

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股特派員

長期存市值型 ETF不但能分散單一持股風險，還能長期參與市場上漲的行情。但前提是真的了解這個市場的特性，而 0050 與加權指數，可能跟你想的不一樣？

理論上，長期投資指數型 ETF 不只能降低單一持股風險，也能隨時間長期累積獲利，但 0050 卻未必能達成同樣的效果。投資達人「億元教授」鄭廳宜在網路理財節目《財富狂犇》指出，當 台積電在 0050 持股比重約 56％，可能有成也台積電，敗也台積電的影響。

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去年加權指數大漲 5000 點，主要則是由於台積電大漲貢獻。扣除台積電後，投資人平均報酬就由 130 萬縮水至 30 萬，也就是多數投資人並未參與到指數漲幅。

鄭廳宜提醒，0050 原本的設計，是讓投資人透過 持有 50 檔台股龍頭企業，來分散風險，但台積電佔比過高後，「分散風險」的功能幾乎失效。雖然目前台積電EPS雖然還沒完全反映其成長性，若未來台積電成長趨緩或本益比回落，0050 可能面臨更大的修正壓力。

因此，鄭廳宜認為，若投資人希望透過長期投資來累積財富，S&P 500 或納斯達克 100 可能是更好的選擇。這些指數的科技巨頭如蘋果、微軟、NVIDIA、谷歌，仍持續增加研發支出，確保未來競爭力。

至於第二大權值股鴻海，近期股價波動較大，主要則由於面臨政策風險。由於美國對墨西哥、加拿大與中國課稅，導致鴻海在墨西哥設廠受到影響。在技術面上也受到季線反壓，短期內較難突破 200 元關卡。

不過，從基本面來看，由於AI 伺服器業務持續增長，鴻海仍具有一定的成長動能。2024 年法人預估 EPS 約 16 元，以目前 180 元股價來看，本益比並不高，若仍持有的投資人可續抱。對於鴻海的操作建議，鄭廳宜建議可由籌碼面切入：觀察若外資連續買超 5 天以上，勝率較高。

►本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

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