ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

市值型ETF盲點　 為何台積電是護國神山卻是0050軟肋？

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股特派員

長期存市值型 ETF不但能分散單一持股風險，還能長期參與市場上漲的行情。但前提是真的了解這個市場的特性，而 0050 與加權指數，可能跟你想的不一樣？

理論上，長期投資指數型 ETF 不只能降低單一持股風險，也能隨時間長期累積獲利，但 0050 卻未必能達成同樣的效果。投資達人「億元教授」鄭廳宜在網路理財節目《財富狂犇》指出，當 台積電在 0050 持股比重約 56％，可能有成也台積電，敗也台積電的影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年加權指數大漲 5000 點，主要則是由於台積電大漲貢獻。扣除台積電後，投資人平均報酬就由 130 萬縮水至 30 萬，也就是多數投資人並未參與到指數漲幅。

鄭廳宜提醒，0050 原本的設計，是讓投資人透過 持有 50 檔台股龍頭企業，來分散風險，但台積電佔比過高後，「分散風險」的功能幾乎失效。雖然目前台積電EPS雖然還沒完全反映其成長性，若未來台積電成長趨緩或本益比回落，0050 可能面臨更大的修正壓力。

因此，鄭廳宜認為，若投資人希望透過長期投資來累積財富，S&P 500 或納斯達克 100 可能是更好的選擇。這些指數的科技巨頭如蘋果、微軟、NVIDIA、谷歌，仍持續增加研發支出，確保未來競爭力。

▲▼0050盲點。（圖／玩股網）

至於第二大權值股鴻海，近期股價波動較大，主要則由於面臨政策風險。由於美國對墨西哥、加拿大與中國課稅，導致鴻海在墨西哥設廠受到影響。在技術面上也受到季線反壓，短期內較難突破 200 元關卡。

不過，從基本面來看，由於AI 伺服器業務持續增長，鴻海仍具有一定的成長動能。2024 年法人預估 EPS 約 16 元，以目前 180 元股價來看，本益比並不高，若仍持有的投資人可續抱。對於鴻海的操作建議，鄭廳宜建議可由籌碼面切入：觀察若外資連續買超 5 天以上，勝率較高。

►本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

►本文由玩股網授權，不得轉載

關鍵字： ETF0050長期投資風險揭露投資警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

推薦閱讀

陳立武接掌英特爾豐厚薪酬曝光　可領逾22億元

陳立武接掌英特爾豐厚薪酬曝光　可領逾22億元

英特爾12日宣布任命前董事陳立武（Lip-Bu Tan）擔任執行長，根據英特爾提交給美國證券交易委員會的監管檔案顯示，如果陳立武在未來幾年內實現公司設定的各項績效目標，他的總薪酬最高可達約6900萬美元（約折合新台幣22.77億元）。

2025-03-15 10:07
市值型ETF盲點　 為何台積電是護國神山卻是0050軟肋？

市值型ETF盲點　 為何台積電是護國神山卻是0050軟肋？

長期存市值型 ETF不但能分散單一持股風險，還能長期參與市場上漲的行情。但前提是真的了解這個市場的特性，而 0050 與加權指數，可能跟你想的不一樣？

2025-03-15 10:41
外資3月賣超已逾3千億　台股本益比來到10年均值

外資3月賣超已逾3千億　台股本益比來到10年均值

台股持續跟著美股回檔，本周加權指數週線持續回檔，指數全週下跌608.02點，跌幅-2.69%，累計3月以來加權指數已回檔超過千點、1085.13點，跌幅-4.71%，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，隨著3月這波修正，加權指數跌破整理區間，短期盤勢偏向弱勢，且融資水位仍相對偏高，而美國川普政府針對關稅、政策等是造成市場最大不安定之因素；然也因為修正拉回後，台股目前本益比來到10年均值左右，評價回到合理水準，顯示市場已經消化部分利空，未來評價修正壓力相對有限。

2025-03-15 06:05
以哈情勢反覆　散裝船與油輪繞行好望角比例提高、也影響造船意願

以哈情勢反覆　散裝船與油輪繞行好望角比例提高、也影響造船意願

雖然今年葉門的胡塞武裝沒有襲擊商船，但因以哈情勢反覆不定，船東們仍然對紅海敬而遠之，根據美國投資銀行傑富瑞(Jefferies)的數據，今年到目前為止，油輪和散裝船的改道有所增加；另一方面今年前兩個月，散裝船訂單年減92%，創30年來的最低水準，原因是船價偏高，交船期太長，以及船東擔心紅海危機解除後，船隻免繞航後會讓供給驟增。

2025-03-15 07:00
SCFI連9黑！歐美線跌逾1成　4月運價醞釀喊漲

SCFI連9黑！歐美線跌逾1成　4月運價醞釀喊漲

最新一期SCFI運價指數連續9周走跌，本周下跌116.96點或8.14％至1436.3，其中，歐洲線大跌15％，美國線價格持續低迷，美西美東都跌逾10％，不過預計4月初運價將會漲價。

2025-03-15 06:02
賈永婕地位更穩！　泛公股對台北101股權拉至72％

賈永婕地位更穩！　泛公股對台北101股權拉至72％

台北101董事長賈永婕地位更穩了！財政部所屬6家泛公股金融機構今（14）日發布重大訊息，將進一步取得台北101持股，新增股權比重逼近2成，增持後泛公股對台北101控制權由現在稍稍過半的局面拉至7成以上。

2025-03-14 20:39
擷發科EW推跨平台AI解決方案　駐德代表謝志偉親臨參訪

擷發科EW推跨平台AI解決方案　駐德代表謝志偉親臨參訪

ASIC設計服務廠擷發科(7796)此次遠赴德國參加Embedded World 2025，台灣駐德代表謝志偉更親自來攤位參觀交流，擷發科董座楊健盟表示，這次在EW推出AI跨平台解決方案，此次參展也收穫許多客戶有興趣採用在工廠或是老年照護上，成果可為豐碩。

2025-03-14 20:00
郭台銘笑納101億！鴻海擬配5.8元破紀錄　110萬股民同樂

郭台銘笑納101億！鴻海擬配5.8元破紀錄　110萬股民同樂

擁有110萬股民的鴻海（2317）今（14）日董事會決議盈餘分配政策，擬每股配發5.8元現金股利，以去年每股稅後純益（EPS）達11.01元估計，配發率衝破5成，達52.7％，為1991年上市以來最高。市場估算，鴻海集團創辦人郭台銘在如此高配息下將笑納逾101億元。

2025-03-14 19:19
獨家／日本蘭花巨頭Art Green社長低調訪台　醞釀台日蘭業資本結盟

獨家／日本蘭花巨頭Art Green社長低調訪台　醞釀台日蘭業資本結盟

「2025台灣國際蘭展」正如火如荼展出中，再次展現台灣蘭花在國際市場的競爭力與影響力。台灣長年穩居全球蘭花市場的關鍵地位，特別是在日本市場，目前日本市場的蝴蝶蘭苗高達90%來自台灣，切花供應則占約20%，台灣已成為日本蘭花市場的關鍵核心。

2025-03-14 18:30
2檔下周二起打入全額交割股　康控-KY併加採行分盤交易

2檔下周二起打入全額交割股　康控-KY併加採行分盤交易

台灣證券交易所指出，台揚（2314）及麗嬰房（2911）自18日（下周二）起，列為變更交易方法，即打入全額交割股；康控-KY（4943）因最新財報顯示其每股淨值低於3元，也是從18日起，繼續列為變更交易方法（全額交割股）併加採行分盤集合競價交易方式。

2025-03-14 18:21

讀者迴響

熱門新聞

欠債強制執行　「保險法」修正豁免範圍出爐

42萬股民嗨翻！元大金配發1.85元股利創新高　股息殖利率逾4.4%

2檔下周二起打入全額交割股　康控-KY併加採行分盤交易

賈永婕地位更穩！　泛公股對台北101股權拉至72％

郭台銘笑納101億！鴻海擬配5.8元破紀錄　110萬股民同樂

黃金價格衝破3000美元大關　避險需求增溫

鴻海9席董事改選提名出爐　郭台銘不在名單內、蔣尚義入列

外資3月賣超已逾3千億　台股本益比來到10年均值

即／美消費者信心指數下滑！三大指數小漲

陳立武接掌英特爾豐厚薪酬曝光　可領逾22億元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366