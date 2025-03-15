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大車隊去年EPS8.93元、營收、獲利雙創新高　擬配7元現金股利

▲台灣大車隊。（圖／大車隊提供）

▲台灣大車隊去年營收、獲利雙創新高。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)昨(14)日董事會通過113年度財務報告，全年合併營收達30.22億元，年增5.23%，營業毛利14.75億，年增9.6%、營業利益6.77億，年增20.88%，稅後淨利為5.29億元，年增26.06%，EPS8.93元，皆創下歷史新高，擬配發現金股利7元，配發率78.39%，以昨日股價136.50元計，殖利率5.13%。

大車隊去年資訊媒合服務收入年增9.48%，其中乘車媒合服務收入較年增8.43%，生活媒合服務亦較年增11.09%，顯示集團多角化布局成效顯著。　

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113年底55688APP新功能發表，以「需要幫忙？我來吧！」的精神為民眾解決各式生活難題。新上線三項服務包含『找專家』、『機場接送』、『即時快遞』，找專家提供上千種生活服務，包括居家清潔、代收垃圾、到府按摩、水電、伴讀等；機場接送服務完整化，送機可即時叫車、接機3天前預約、6小時前免費取消及異況2倍賠償，讓出行更靈活有保障；即時快遞以開放式平台媒合外送員，滿足商家與民眾快遞需求，為用戶提供快速便捷的物流解決方案。55688持續建構新生活服務生態圈，打造台灣在地Super APP。

同時台灣大車隊連續5年榮獲台北市計程車評鑑「特優獎」第一名殊榮，證明集團與旗下車隊的優質服務與高品質搭車體驗獲得官方認證。113年也榮獲富比世『亞洲最佳中小企業』的殊榮。更是全台社福合作區域最完整的計程車隊，「敬老愛心計程車隊」已與11縣市合作，「好孕專車」服務範圍亦達7縣市，大車隊持續提供全齡化交通出行服務，同時也為司機招募業務帶來動能。

集團更秉持品牌核心價值「在追求企業獲利的過程中，同時兼顧社會責任與產業升級，致力成為一個以人為本、科技為輔的數位生活科技平台。」於111年成立「台灣計程車駕駛暖心協會」，協會宗旨「以全台計程車駕駛為主要服務對象，協助急難生活救助及重病關懷，舉辦計程車司機之公益活動。」，截至113年度協會關懷弱勢計程車司機總計298名。

憑藉創新技術與優質服務，55688集團不斷拓展市場邊界，致力於引領生活媒合平台的持續成長與發展。截至目前，集團司機113年度由2.5萬台增加到2.8萬台，市場佔有率達30%，司機總數穩步增長及市場佔有率持續擴大，而55688 APP用戶規模更突破720萬。未來，55688集團將持續推動數位科技創新，為消費者打造更便捷、優質的生活服務體驗。

關鍵字： 大車隊EPS8.93元營收獲利新高7元現金股利

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