28檔紀念品本周「上車倒數計時」　應援毛巾、黃阿瑪不鏽鋼碗在列

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

多家上市公司股東會紀念品公告，其中有28家業者設定股票最後買進日落在本周，以愛爾達-創（8487）推出的「Taiwan GO應援毛巾」與富采（3714）「Ennostar x 黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗」詢問度最高。

以下是《ETtoday新聞雲》彙整28家公司股東會紀念品本周截止行事曆，股民可以把握時機上車：

[廣告]請繼續往下閱讀...

3月18日，2家

上市橡膠泰豐（2102）、上櫃光電業光聯（5315）股東會皆為5月19日，最後買進日均落在3月18日，其中泰豐股東會紀念品為超商50元商品卡，光聯則是送出台灣米。

3月19日，17家

除了力銘（3593）將在4月21日召開股東臨時會送出7-11價值50元的商品卡以外；愛爾達-創（8487）、力新（5202）、永虹先進（6618）定5月20日召開股東會也都選擇3月19日為股東最後買進日。

其中愛爾達-創則是搭上12強棒球賽熱潮推出「Taiwan GO應援毛巾」，類似款在該公司官網販售價為390元，但因開放零股股東領取，由於愛爾達-創14日收盤價為80元，相當最低80元可換一條應援毛巾；力新送出7-11商品放50元、永虹也是送超商50元商品卡。

瑞軒（2489）、慶豐富（9935）兩家公司預定5月21日召開股東會，最後買進日皆落在3月19日，其中瑞軒送充電式磁吸感應燈，慶豐富則送出全家商品券。

至於5月22日召開股東會的則有廣豐（1416）、嘉裕（1417）、茂矽（2342）、日勝生（2547）、盛達（3027）、泰碩（3338）、亞電（4939）、華容（5328）、宏遠證（6015）、巨有科技（8227）、宇瞻（8271）等11家業者。

廣豐送出毛巾、嘉裕送機能襪、茂矽則是送清潔用品、日盛生送美容刷、盛達則送公益砧板、泰碩送全家禮物卡50元，亞電則是全家35元禮物卡、華容送充電式磁吸感應燈、宏遠證送抽屜式快充數據收納組 、巨有科技送7-11商品卡50元、宇瞻送隨身碟。

3月20日，9家

中興電（1513）、大亞（1609）、凱美（2357）、麗臺（2465）、國票金（2889）、智原（3035）、富采（3714）、元晶（6443）與擎亞（8096）皆選5月23召開股東會，最後買進日皆落在3月20日。

其中，中興電送出「小羊苗聯名款真空隨行杯」、凱美送妙管家春彩香氛洗衣球、麗臺送「BtNPN植物奈米貼片(二入)」，富采送「Ennostar x 黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗」詢問度頗高。

其餘皆多送出超商禮物卡，大亞送出7-11商品卡35元，國票金送便利超商商品卡50元、元晶送家家50元禮券、擎亞送7-11商品卡50元。