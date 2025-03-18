▲大誠保經春酒豪撒600萬寵夥伴，任賢齊、麋先生合唱燃爆全場。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

亞洲天王任賢齊和人氣樂團麋先生合唱經典歌曲《再出發》，燃爆全場，大誠保險經紀人斥資5千萬、席開150桌，在中壢海豐海鮮餐廳舉辦春酒晚會，1500位菁英業務齊聚一堂，共享美食與榮耀，不僅邀請幽默風趣的九孔擔任主持人，還有獨立樂團Tizzy Bac、熱血樂團HOT SHOCK等重量級藝人接連上陣，麋先生更與全場大合唱大誠年度歌曲《去飛翔》，掀起全場熱潮，大誠保經連續五年蟬聯全國第一大的保經公司，成功秘訣就在於強大的制度保障。

▲▼亞洲天王任賢齊和人氣樂團麋先生合唱經典歌曲《再出發》，燃爆全場。

大誠保經董事長王文全透露，「大誠的制度已經維持30年不變，這樣的制度能夠保障每一位夥伴的努力和成長，制度不會因為某人或某件事改變，這樣每個人都能安心經營自己的事業，大誠是目前整個保經界裡面，唯一讓所有的夥伴進來大誠，每個人都能當老闆，都可以當成自己的事業去經營，所以大誠在整個保經界裡面，是唯一人數沒有衰退的公司，每年都是正成長」。

▲▼大誠保經董事長王文全透露，大誠的制度已經維持30年不變，夥伴進來大誠，每個人都是老闆。

大誠保經今年春酒主題為「上海灘復古風」，將豪華復古場景復刻重現，讓人彷彿置身黃金年代，夥伴們紛紛穿旗袍登場，闆娘更是盛裝打扮超吸睛，成為全場焦點，大誠保經執行副總魏淑蓮開心表示，「今天晚會氛圍極佳，我們回到了創業的初心，透過復古風展現大誠再出發的決心。」她還提到，夥伴們都非常喜歡麋先生的創作，麋先生為大誠業務創作專屬歌曲《去飛翔》，希望所有大誠夥伴都能再度翱翔。

▲▼大誠保經執行副總魏淑蓮，盛裝打扮超吸睛，成為全場焦點。

現場不斷加碼再加碼，大誠保經豪撒超過600萬的超豪華獎項，其中包括大家的夢想「三士」獎品：賓士、愛馬仕、勞力士，另外還祭出百萬紅包。隨著新生代領袖的接手，大誠保經逐步轉型，突破傳統、持續創新，過程中面臨不少挑戰，大誠保經總經理王怡婷表示，「接班過程中，要克服一些跟父母溝通的困難，慢慢朝向共同目標且找到共識，這是每個企業接班時都必須面對的課題。今年我們投入大量心力進行品牌重塑，要將30年歷史的大誠推向百年企業，我們將不斷調整和創新，為大家帶來更多不一樣的驚喜」。

▲大誠保經總經理王怡婷表示，今年投入大量心力進行品牌重塑，要將30年歷史的大誠推向百年企業。

▲大誠保經豪撒超過600萬的超豪華獎項，最大獎是賓士一台。



夥伴們唱唱跳跳熱鬧整晚，氣氛超歡樂，這場盛會不僅僅是對過去一年辛勤付出的獎勳，更象徵著大誠團隊再創巔峰、邁向新紀元的決心與堅持，大誠保經2025年以更高目標再出發，將持續守護更多保戶，實現全台服務無死角，期待創造更多輝煌佳績。