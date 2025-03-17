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全球前十IC設計業者2024營收合計年增49%　輝達一枝獨秀高達125%

▲▼NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce最新研究，2024年全球前十大IC設計業者營收合計約2,498億美元，年增49%。AI熱潮帶動整體半導體產業向上，特別是NVIDIA 2024年營收成長幅度高達125%，與其他廠商拉開明顯差距，成為半導體IC產業霸主。

展望2025年，由於先進半導體製程有助於AI算力增長，各種大型語言模型(LLM)持續問世，加上DeepSeek等新型開源模型有機會降低AI成本門檻，助益AI相關應用從伺服器滲透至個人裝置，邊緣AI裝置將成為下一波半導體的成長動能。

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TrendForce表示，AI倚賴的高階晶片需要龐大資本和先進技術投入，廠商進入市場的門檻高，造成明顯的領先者寡占情況。在2024年全球前十大IC設計業者合計營收中，前五名總計貢獻逾90%。隨著各大雲端服務業者(CSP)持續擴大AI server布建規模，NVIDIA H100/H200產品需求旺盛，推升其2024年IC設計相關營收逾1,243億美元，蟬聯第一名，於前十名中占比高達50%，預計後續GB200/GB300等產品將進一步帶動NVIDIA 2025年AI相關營收。

Broadcom同樣受惠於AI，其2024年半導體部門營收達306.44億美元，年增8%，排名第三，AI晶片收入占其半導體解決方案超過30%。歷經2024年中的低潮，預期2025年Broadcom的無線通訊、寬頻及伺服器儲存業務反彈力道將更強勁。

AMD的2024年營收年增14%，達257.85億美元，排第四名。AMD server CPU與Client CPU兩大業務均顯著成長，特別是server業務成長94%。該公司2025年將繼續聚焦AI PC、server和HPC/AI加速器市場，並與Dell、Microsoft、 Google等品牌合作，維持高成長動能。

與此同時， Qualcomm、MediaTek也從智慧型手機市況低谷反彈。由於手持裝置以及車用業務成長，Qualcomm 2024年營收達348.57億美元（僅計算QCT業務），年增13%，位居第二名。隨著與ARM的專利授權官司暫告一段落，預期Qualcomm 2025年將更聚焦於AI PC等邊緣運算裝置，拓展高階消費市場市占。

第五名為MediaTek，2024年營收達165.19億美元，年增19%，其智慧型手機、電源管理IC、Smart Edge（智慧終端平台）業務均有斬獲。預估2025年MediaTek在 5G手機市場的滲透率將提升至65%以上，於高階機種占比的成長也將逐步拉抬營收，加上與NVIDIA合作的Project DIGITS 即將上市，將延續全年成長動能。

分析營收排名第六至第十名，Realtek與Novatek的名次出現變化。Realtek 2024年營收約35.3億美元，年增16%，回升至第七名。經過2023年的庫存去化，其2024年PC及車用相關出貨成長符合期待，預期2025年包括網通、車用業務將會是Realtek主要成長動力，特別是其在Wi-Fi 7市場滲透率將提升至雙位數。

第九名的Will Semiconductor 2024年營收達30.48億美元，年增21%。近年該公司受惠於高階CIS於Android手機出貨占比提高，以及全球、尤其是中國地區的電動車自動駕駛應用的持續滲透，其CIS光學感測元件市占率持續增加，帶動營收攀高。

第十名MPS 2024年營收達22.07億美元，年增21%。因為該公司的PMIC打入AI server供應鏈，其企業資料中心(Enterprise Data)部門營收呈現翻倍增長。

關鍵字： NVIDIA

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