00919填息3成！1小時爆近10萬張大量　登台股ETF成交王

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股昨（17）日收復22000點大關，觀察上市櫃2158檔股票成交量前十名中就有5檔是ETF，包括群益台灣精選高息（00919）、元大滬深300正2（00637L）、群益ESG投等債20+（00937B）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929），其中00919第8次配息維持新高0.72元，預估年化配息率逾12%，吸引投資人在17日最後搶進卡位，以單日成交量22.89萬張居台股之冠，今（18）日除息上攻23.25元，填息3成。

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00919開盤1小時最高報23.25元，上漲0.23元，填息率逾3成，成交量9.66萬張。

市場法人表示，台股ETF的人氣不減，特別是高息型更受投資人喜愛，成立以來8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，此外，配息金額0.72元維持新高，年化配息率為連續8季衝破10%，深受許多投資人、存股族的喜愛，因此搶在17日除息最後買進日前上車的投資人紛紛卡位，顯示出穩定持續配高息的台股ETF還是最受投資人喜愛。

據了解，00919的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。

