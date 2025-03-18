東元參展智慧城市展　董座利明献：透過ESCO能源服務助企業降碳排

▲東元參展智慧城市展。（圖／東元提供）

記者高兆麟／綜合報導

2025智慧城市展揭幕，東元電機（1504）以「能源服務ESCO：智慧城市最佳用電解決方案」為題，展示如何透過先進的能源服務模式，協助企業與各類場域落實深度節能，綠色轉型。東元電機董事長利明献表示，東元積極響應政府政策，透過ESCO能源服務提供最全面的解決方案，幫助企業降低碳排、提高能源使用效率，共同邁向永續未來。

國際能源署(IEA)曾指出，能源效率是「首要能源」(first fuel)。高效節能不但能減少能源消耗和溫室氣體排放，還能降低能源成本。東元電機運用ESCO模式，針對高排放企業、醫院、學校、旅館及大型購物中心等智慧城市各種應用場域，提供一站式節能服務。透過完整的五大服務步驟，包括AI溫室氣體盤查、動力系統智慧節能、智慧空調深度節能、虛擬電廠及智慧能源管理，東元能為企業量身打造最具成本效益的節能計畫。利明献董事長強調，東元可以依照企業需求客製化節能方案，確保最佳的節能效益，讓客戶能真正感受到東元一站式服務的價值。

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東元集團關係企業東訊公司推出AI高科技溫室氣體盤查解決方案（AI-CNm），協助企業更高效、更精準地執行碳盤查。該技術透過AI辨識技術生成準確的盤查清冊，確保數據可靠性並提升查證者信賴度。系統還提供智能化告示板，掌握碳排熱區、碳排資訊及用電狀況，以利企業落實減排。至今，東元已協助經濟部轄下105個單位及25,000家中小企業完成碳盤查並取得認證。

針對工廠、商辦、醫院和購物中心等多元場域，東元透過智慧控制與感測數據分析，可精準調控動力設備與公用系統，實現40%以上節能減碳成效。節能解決方案結合智慧電表、壓力計、流量計與溫濕度計，收集設備運行數據後，透過視覺化介面即時監測能效，完整提供企業節能績效驗證。以商辦大樓為例，整合智慧監控後可節省30%用電；在智慧園區、醫院等大型案場，搭配智慧高效傳動方案，更可實現30-60%的節能效益。

透過節能診斷，東元團隊可以整合多台冰水主機進行系統群控，提供客製化且符合成本效益的方案，達到省電、減碳的雙重效果。特別是東元的冰水機深度節能更加入AI技術，節能率預計可再提升10%-12%，並提高運行的穩定性。此外，東元AI系統具備與上位系統（如能源管理系統或能源調度平台）介接的能力，透過將AI技術整合到冰水機EMS，不僅可以大幅提升能源效率，降低運營成本，還能提升系統的穩定性與管理智慧化水平。可以使用在工廠、數據機房、便利商店，或醫院等不同場域，是企業邁向永續發展關鍵的一步。

東元湖口廠打造集團首座虛擬電廠示範中心，整合太陽能發電、儲能系統、氫能燃料電池、Hybrid 空調、戰情室中心EMS（能源管理系統），並導入綠電交易功能，實現能源創能、儲能、交易的整合應用。透過需量反應、尖離峰負載管理及離網供電技術，確保綠電轉供最佳化，降低電力成本並提升電網穩定性，展現東元在能源轉型的實力與願景。

「AIoT 物聯網一站式平台」提供全方位的能源管理與設備智慧監控解決方案，幫助企業輕鬆實現高效節能與智慧運營。透過一站式管理，可整合多元能源解決方案，涵蓋電能管理、儲能調度、水資源監控、充電站管理設備優化等應用。數據可視化技術讓管理者能透過直覺儀表板，隨時掌握能源與設備狀況，提升決策效率。

東元電機在2025智慧城市展透過ESCO能源服務，展現領先的智慧節能解決方案，助力企業綠色轉型，加速落實節能政策，共創更美好的未來智慧城市發展。