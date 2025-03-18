貨櫃三雄2024年薪曝光！陽明狂漲97%　員工爽拿268萬

▲貨櫃三雄薪水亮眼，其中陽明、長榮去年平均年薪達200萬元，羨煞不少行業。（圖／摘自陽明官網）

文／CTWANT

貨櫃三雄近期陸續揭露去年年報，去年年薪和年終獎金也受市場關注。陽明（2609）去年平均薪水幾乎翻倍成長至268萬元為最高，其次則是長榮（2603）的264.2萬元，第三名則是萬海（2615）平均年薪185.8萬元，令不少產業稱羨。

2024年因中東地緣政治造成紅海危機、川普引發搶運、運河與國際大港賭塞等，運價一度水漲船高，貨櫃族群也因此受惠，去年獲利相當亮眼，除長榮EPS直衝64.87元，陽明、萬海分別也大賺18.38元、16.89元。

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從2024年貨櫃三雄的員工人數來看，長榮海運以3,112人最多，陽明則以1,826人次之，萬海則以1,673人居末。

不過若以平均年薪來看，卻是陽明最高，以268萬元年薪登冠，其次則是長榮264.2萬元，萬海則是185.8萬元。若從漲薪幅度來看，陽明薪資漲幅高達97.49%，相當驚人，長榮則漲薪59.25%緊追在後，萬海則同樣也有漲薪40.65%。

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