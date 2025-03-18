兩檔個股申購起跑　抽中迅得有望獲利8500元

陳立武救火！喊話英特爾內部「要做艱難決定」 祭裁員重組2大招

英特爾新任執行長陳立武美國時間18日正式上任，市場傳出他已考慮在周二重返公司之前，對晶片製造方法和人工智慧（AI）戰略進行重大改變，以重振英特爾。其中包括重組公司的AI方針和裁員，以解決管理層問題。消息人士稱，重組公司的製造業務是他的核心任務之一。

中資繞道承接信用卡系統挨罰217萬 國泰世華銀：終止合作

國泰金（2882）旗下國泰世華銀傳出信用卡協力廠商「新加坡商認和科技」涉中資，遭指卡友個資可能外流，雖公司先向外說明無此疑慮，但今（18）日國泰世華銀證實已提前中斷與認知科技合作，且無資訊外洩疑慮。

破紀錄！黃金存摺飆3214元天價 去年砸10萬台幣今賺近4.5萬

受到美國總統川普關稅政策、美國經濟情勢變動等因素影響，國際現貨黃金價格衝上每盎司3010美元天價，台銀黃金存摺今（18）日也飆上3214元天價，交易員預期，在川普揮刀課稅影響下推升避險情緒升溫，漲價態勢「火上澆油、一發不可收拾」，去年抱10萬元買進黃金存摺的投資人，至今已賺近4.5萬元，報酬率逾45%。

快訊／台積電連8度秒填息！漲13元至978 指數漲170點

擁有166.2萬股民的台積電（2330）今（18）日除息，季配息金額首度從4元提高到4.5元，開盤跳空上漲13元至978元，預計4月10日入帳，連續8次秒填息達陣。指數漲逾170點，挑戰22300點。

巴菲特繼續加碼5大日本商社 每家持股接近10%

根據最新監管文件顯示，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威控股（Berkshire Hathaway）提高了對 5 家日本貿易公司的持股，這是這家美國企業集團近 5 年前開始對日本頂級大宗商品公司的最新投資。

飾金每錢12470元 銀樓曝大戶「小賣20兩」套現抱走逾200萬

黃金價格飆不停，銀樓金價飆出每錢12470元天價，不過投資人在銀樓交易心態大不同。銀樓老闆透露，有閒錢的投資人害怕回檔震盪，採取「一兩、一兩買進」的策略慢慢進場，大戶拋金潮雖不多見，但近期業界有傳出為助子女買房小賣20兩黃金套現逾200萬的案例。

00919填息3成！1小時爆近10萬張大量 登台股ETF成交王

台股昨（17）日收復22000點大關。觀察上市櫃2158檔股票成交量前十名中就有5檔是ETF，包括群益台灣精選高息（00919）、元大滬深300正2（00637L）、群益ESG投等債20+（00937B）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929），其中00919第8次配息維持新高0.72元，預估年化配息率逾12%，吸引投資人在17日最後搶進卡位，以單日成交量22.89萬張居台股之冠，今（18）日除息上攻23.25元，填息3成。

蘋果史上最貴手機！ 巴克萊銀行：首款摺疊iPhone喊破7.58萬

蘋果首款摺疊iPhone即將問世，不過外媒引用歐系巴克萊銀行分析師Tim Long最新報告，首款可摺疊 iPhone 的起始價格為2299 美元（約台幣7.58萬元），價格幾乎是 iPhone 16 Pro Max的兩倍。

「菲國種綠電」每度成本5.5元挨轟 郭智輝：3年後價格會大降

經濟部長郭智輝去年10月拋出菲律賓種綠電並以海纜運輸回台構想，近日評估報告指出送電「每度價格5.5元」引發爭議；對此，郭智輝今（18）日指出，接下來要去實地考察菲國何處適合種電，5.5元是以目前科技算出來的結果，實際上3年後價格會大幅下降。

火星生技拚今年轉虧為盈 下半年啟動IPO規劃

火星生技*（7731）今（18）日舉行法說會，經營團隊指出，去年合併營收成長109％，今年以提升營運效率為主軸，力拚實體通路營收佔比提升至4成，並以創造獲利為目標，計畫今年下半年啟動IPO規劃，預計明年Q2申請上櫃、明年Q4掛牌。