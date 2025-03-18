快訊／大樂透1.94億一人獨得！桃園今晚誕生新億萬富翁

玉山金難100%吞保德信 揭土銀竟是原始股東

玉山金(2884)總經理陳茂欽今（18）日大器宣告捧上27.62億元「全現金」買下美商保德信投信在91.2%股權，一度笑喊「壯山運動」，金融圈也意外發現保德信投信的原始股東成員中，竟有財政部100%持股的土地銀行。

玉山金砸27.62億現金 併購保德信投信

玉山金（2884）董事會於今(18)日通過一項長期股權投資案，玉山金取得美國保德信金融集團（紐約證券交易所代碼：PRU）所持有其旗下保德信證券投資信託股份有限公司（下稱「保德信投信」）全部91.2%的股權，投資金額約為27.62億元。此項投資案尚需經主管機關審議核可並成就相關股權交割慣例條件後方可生效。

第3波青安房貸查核 土銀自爆揪出1304戶非自住可疑戶

新版青年安心成家（新青安）政策上路，成為台灣房地產市場助漲力量，為了避免景氣過熱，央銀推出第7波選擇性信用管制後，並要求承作新青安行庫嚴加審核，土銀針對新、舊青安進行查核，發現約1304戶疑似非自住，目前已收回175戶相關補貼利息，其餘積極與借款人協商處理中，目前排隊新承作房貸量約有1000億元。

中信金去年EPS 3.64元 總座：股利配發率6成

中信金（2891）於今（18）日舉行法人說明會，2024年中信金稅後淨利720.3億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.64元，總經理高麗雪表示，將考量各子公司業務發展、所需資本，以及投資人期待三大因素，維持平衡的股利政策，參考過往6成股利配發率，不過要等到4月董事會決議確認。

快訊／玉山金20:00重訊 市場指併保德信投信

玉山金18日晚間20時於證交所召開重訊記者會，由總經理陳茂欽、資深協理林俊佑說明董事會重大決議，市場預料將宣布併購保德信投信事宜。

兩檔個股申購起跑 抽中迅得有望獲利8500元

新股抽籤別錯過，今日共兩檔個股開放申購，包括岱宇（1598）及迅得（6438），其中抽中迅得有望獲利8500元。

海外ETF人氣大增！10檔最受青睞一表看 美股、陸港題材爭鋒

海外ETF受益人數周增2.4萬人，近三周以來增加逾10萬人，今年以來受益人增幅高達12%，在台股ETF、債券ETF與海外ETF等3大類ETF中成長最快，美股相關的主題型、陸港股題材吸引投資人目光。

輝達黃仁勳GTC演說前夕 3檔BBU概念股亮燈漲停

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳即將在台北時間19日凌晨1點於2025年頂尖智慧人工大會（GTC）發表演說，台廠股價先行。BBU（電池備援電力模組）族群今（18）日表現凌厲，包括加百裕（3323）、興能高（6558）與新盛力（4931）等3檔攻上漲停，西勝（3625）漲逾8%。

破紀錄！黃金存摺飆3214元天價 去年砸10萬台幣今賺近4.5萬

受到美國總統川普關稅政策、美國經濟情勢變動等因素影響，國際現貨黃金價格衝上每盎司3010美元天價，台銀黃金存摺今（18）日也飆上3214元天價，交易員預期，在川普揮刀課稅影響下推升避險情緒升溫，漲價態勢「火上澆油、一發不可收拾」，去年抱10萬元買進黃金存摺的投資人，至今已賺近4.5萬元，報酬率逾45%。

快訊／台積電連8度秒填息！漲13元至978 指數漲170點

擁有166.2萬股民的台積電（2330）今（18）日除息，季配息金額首度從4元提高到4.5元，開盤跳空上漲13元至978元，預計4月10日入帳，連續8次秒填息達陣。指數漲逾170點，挑戰22300點。