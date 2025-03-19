首度預警！川普3政策衝擊經濟　美知名智庫喊「一定衰退」

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國著名經濟預測機構加州大學洛杉磯分校安德森預測中心（UCLA Anderson Forecast）指出，總統川普（Donald Trump）政策對經濟造成重大影響，首次發出「衰退示警」（recession watch）。

安德森預測中心在新聞稿中指出，儘管目前尚無經濟衰退的跡象，但短期內出現經濟衰退是完全可能的；如果川普的經濟政策全面實行，美國經濟將一定出現衰退。

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安德森預測中心認為川普的新移民政策將導致的當前勞動力減少將造成農業、醫療保健、休閒和旅館以及建築業的勞動力短缺；關稅政策將導致汽車、服裝、電子產品和製造業投入品的價格上漲；聯邦政府的規模縮減和重組將減少政府和政府承包商的就業機會。

安德森預測中心指出，上述因素及其對商品和服務需求的影響同時發生，就會導致美國經濟衰退，如果這些政策的影響是連續的，那麼1995年那樣的經濟放緩是有可能的。

另據《CNBC》於3月訪問32位包括基金經理人、策略師和分析師，結果顯示他們認為經濟衰退風險提升至6個月來的最高水準，下調美國2025年經濟增長預測，並上調通膨預期。

報導顯示，受訪者認為經濟衰退可能性從1月的23%上調至36%，預期2025年GDP平均預測從2.4%降至1.7%。四分之三的受訪者預測今年聯準會降息幅度將達到或超過兩次，部分原因是三分之二的人認為關税將導致一次性價格上漲，19%受訪者認為聯準會根本不會降息。