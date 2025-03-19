2000億撥補遭封殺　台電喊「不公道」盼勿拿不用核電當理由

▲台電董事長曾文生。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

台電財務狀況持續虧損，加上千億撥補預算遭到封殺，外界預期電價調漲在即，台電董事長曾文生今（19）日指出，財務虧損原因之一還有核電廠停機，造成台電收入少了466億元，在野黨不讓核二廠運轉，又下令封殺台電2000億元撥補預算，這樣的指控太不公道；另在野黨質疑台電圖利光電業者，曾文生說明，雲豹能源（6869）等4大能源公司有8成的光電都是賣給民間，代表民間的需求明顯存在。

曾文生表示，除了電價沒有合理反映成本、國際燃料價格高漲之外，虧損原因還包括「核電無法運轉」，核電對整體營收差距影響，2022年少了核二1號及2號機，因為停機影響70億度電，當時的電價跟成本中間價差影響金額來看，2022年影響50億元、2023年影響143億元、2024年影響273億元；若是能夠發電，2022年核電收入每度就可以多收0.71元。

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曾文生指出，以核電來批評台電的財務狀況，是過度誇張，因為連可以選擇的條件都沒有；核二廠機組沒有辦法運轉，對台電來講是因為拿不到乾貯執照，沒有空間可以填燃料棒，減少發電度數對電價有影響，這對台電來說連物理上的選擇機會都沒有，燃料沒有辦法移出來，國民黨這樣的指控對台電來說不公平。

曾文生說，台電爭取行政院補貼2000億元預算，但國民黨下令要封殺，因為能源政策停機，但核二1號機停機是誰造成的？下令封殺台電撥補的原因，是因為核電不運轉，這樣的指控太不公道。

另在野黨質疑台電圖利能源集團，曾文生說，台灣幾個大的光電投資，包括正崴集團旗下森崴能源 （6806）、雲豹能源（6869）、泓德能源（6873）、寶晶能源*（6987）等，其中，雲豹能源光電有92％都是民間購買，只有剩下的8％是台電購買，這4大公司其實有8成光電都是賣給民間，代表民間真的有這個需求存在，去年台電跟這4大公司共買了3.3億度光電。