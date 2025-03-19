裕民法說會後有法人估今年供需不佳　裕民：已在好轉、下半年估會更好

▲裕民航運看散裝船運市場已在好轉，下半年估會更好。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)昨(18)日應邀參加華南永昌證券舉辦的法人說明會，有法人會後的評析，認為今年散裝船運的供需不佳，並表示俄烏停戰重建商機有限，但裕民高階指出，今年市場表現不佳是前兩個月，目前已逐漸回升，第四季西非幾內亞鐵礦石開始量產估計會更好；烏克蘭重建除了歐洲，還需要其他地區原物料供給，只是要看時間點與重建進度。

法人整理的資訊指出，中國鐵礦石庫存仍高、煤炭轉向內陸運輸進口，今年海岬型船運輸需求將減少。目前中國港口鐵礦石庫存1.44億噸，相較過去五年區間約為1.1~1.6億噸，庫存仍處於較高水準，同時中國亦持續加大陸運的蒙古煤炭進口量，預期以上兩者將減少對於海岬型船的散裝運輸需求。

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根據Clarkson預估，2025年鐵礦石及煤炭的延噸海浬需求成長分別為1.2%、-2.0%，相較2024年之成長5.3%、6.5%呈現顯著減少。鐵礦石及煤炭的運輸需求減少將不利海岬型船運費指數(BCI)維持目前的高價位。

烏俄停戰重建，觀察烏克蘭鐵礦石儲量為全球第五大、煤炭儲量為全球第八大，即使有大量重建需求，大部分重建需求從原料提取、運輸、加工製造到建築，整個過程都可以在歐洲內陸完成。

裕民則指出，中國因鐵礦石庫存夠充足，今年前兩月累計進口鐵礦砂年減8.4%，2025年初巴西鐵礦石出貨量減少，抑制海岬型運價回升，但復甦跡象已浮現；今年全球鋼鐵需求將反彈，都市人口及基礎建設持續成長，新興經濟體取代中國需求；西非幾內亞西芒度鐵礦石預計於今年底首度投產，年產能提前一年達目標1億2千萬噸；2025及2026年澳洲及巴西鐵礦砂出口量分別估成長1.8%及2.1%。

另一方面鋁土礦貿易量自2018年來已翻倍，延噸海浬成長率過去十年高達25%；市場船噸供給不足，有助於支撐未來散裝運價；低新船訂單率及高昂新造船價，以及船舶為減碳降低航速，都將有助於抑制船舶市場未來供給。

烏克蘭重建商機會有，只是何時開始還不知，重建進度估計也不會太快，但即使重建物資多數在歐洲區域內就可取得，歐洲國家還是需要進口原物料來製造建材與各種相關商品。

在礦產方面，烏克蘭的鐵礦石儲量全球第八大，煤炭儲量名列全球前五大的是俄羅斯，不是烏克蘭。另即使加薩停火，蘇伊士運河通行量仍未恢復，紅海繞道仍將增加散裝船1.2%需求，而加薩戰火已在昨日重新點燃。不過裕民也強調，市場變數很多，包括天候、塞港與地緣政治等，是有諸多不可預測性。