賈永婕曝台北101午休聲援剴剴案　「酸言酸語我不Care！」

記者陳瑩欣／台北報導

台北101董事長賈永婕今（20）日再度赴立法院接受質詢，會前媒體堵訪詢問疑似上班時間現身聲援剴剴案的做法是作秀，她直回「酸言酸語我不Care！」

▲台北101董事長賈永婕對於聲援剴剴案酸語表示「我不Care！」。（圖／記者屠惠剛攝）

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賈永婕反問「很多人覺得在作秀嗎？這就是圍繞我的聲音吧！」她表示，自己早上開完會利用午休，車上吃了一個7-11的三明治就趕去了，昨天因為2點鐘還有會、1點半離開現場。

「無所謂，我覺得都OK！」賈永婕指出，如果連這一點點公民正義都沒有、還要在意酸民酸語的話，「我真的覺得不需要Care！」

賈永婕認為，社會制度和福利制度一定出了什麼差錯，社工將剴剴這麼活潑、白白胖胖的樣子交到褓母手上，難道看不出來有什麼差錯？為什麼交出11個月還delay（延遲）這麼久，一直到小孩生命都消失了，她常常和社工們一起工作，部分慈善事業工作還在進行，大部分社工都很負責，但少部分有狀況，我們要檢視一下如何讓弱勢孩子被照顧。

賈永婕表示，自己今年第1次備詢，有人問心情，因去年已經有2次備詢了，其實還蠻有經驗的。心情上相對的很輕鬆，一出電梯門發現「哇！各位都這麼熱情打招呼，讓我非常的有信心，感謝各位。」

對於伊藤忠股權移轉泛官股銀行，賈永婕說：「樂觀其成，公股顯然是對賈董非常有信心，接手伊藤忠19.9%股權。

財政部泛公股公告，在伊藤忠股權轉移後，泛公股對台北101持股超過7成，合庫銀持股比例將上升至5％、一銀5％、華南金5％、兆豐銀5％、彰銀3.5％、臺企銀3％。



藝人楊紫瓊提到「中國台北，歡迎來到我的國家」，賈永婕直回：「當然有分歧，這是蠻不同的，身為東道主，我們還是最禮貌的對待。」