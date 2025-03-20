ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

黃仁勳曝Blackwell訂單達360萬顆　加上Meta還會更多

▲▼黃仁勳在輝達最新的GTC大會上進行發表 。（圖／路透）

▲黃仁勳 。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

NVIDIA執行長黃仁勳週三在GTC大會上透露，美國四大雲端服務供應商，包含亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Google和Meta已經購買了360萬顆Blackwell晶片。但360萬這一數字尚未包括Meta的訂單。

黃仁勳在分析師問答中指出，這360萬顆的訂單「並未完全反映市場需求」，因為Meta尚未下單，其他規模較小的雲端供應商和新創公司的訂單也未計入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Meta是輝達晶片的大買家之一。去年，Meta執行長Mark Zuckerberg表示，計劃使用輝達的Blackwell晶片來訓練公司的大型語言模型Llama。今年，Meta預計在AI基礎設施上投入高達650億美元（約新台幣2.15兆元），其中很大一部分將用於採購輝達晶片。其他大型科技公司也在競相開發頂尖AI產品時，做出了類似的投入。

對於中國AI新創公司DeepSeek聲稱以較少的AI晶片製作出具有競爭力的聊天機器人，市場對昂貴AI晶片需求可能放緩的擔憂，黃仁勳則淡化了這種風險。他表示，DeepSeek專注於推論，即AI系統進行推理的能力，這將增加運算需求，反而推動對輝達晶片的需求。

黃仁勳強調，市場對R1的理解「完全錯誤」，並相信輝達的晶片需求將持續增長。

關鍵字： 黃仁勳

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

林心如關注剴剴案：還家長公道　談黃子佼「傷害小孩零容忍」

推薦閱讀

美財長喊「骯髒15國」外媒爆台灣入列　陸行之：阿斗產業受衝擊

美財長喊「骯髒15國」外媒爆台灣入列　陸行之：阿斗產業受衝擊

美國財政部長Scott Bessent公開點名有「骯髒15國」對美國製造產品課徵高關稅，川普政府並將在4月2日加課對等關稅，《路透社》指向台灣也入列，財政部長莊翠雲今（20）日指出相關政策尚不明確，但「財政部有準備」，半導體前分析師陸行之則認為「台灣阿斗產業」將受衝擊。

2025-03-20 11:42
4月恐將水電雙漲　郭智輝：我不是漲價部長、也不是水電部長

4月恐將水電雙漲　郭智輝：我不是漲價部長、也不是水電部長

4月電價喊漲，水價也醞釀將要調整，水電雙漲引發外界爭議，經濟部長郭智輝今日強調，「我是經濟部長，我不是漲價部長，也不是水電部長。」重申電價漲幅交給審議委員會決定，工業電價的原則是不超過競爭對手。

2025-03-20 11:33
4月電價喊漲　郭智輝：調幅不會像韓國那麼高

4月電價喊漲　郭智輝：調幅不會像韓國那麼高

本月底將召開電價費率審議會，決定4月電價是否調漲，經濟部長郭智輝今表示，台灣的電價應該不用像韓國電價漲幅那麼高，努力在物價通膨不要超過2％，電價調漲多少會影響此因素，想辦法努力調整。

2025-03-20 11:07
黃仁勳否認輝達獲邀團購英特爾　證實已下單台積電美國廠

黃仁勳否認輝達獲邀團購英特爾　證實已下單台積電美國廠

輝達執行長黃仁勳在GTC上表示，從未獲邀參與收購英特爾的計畫。他在19日的記者會上說：「沒有人邀請我們參加（收購英特爾）。也許其他人有參與，但我不清楚。」同時，他也表示，已經委託台積電美國廠代工。

2025-03-20 10:34
黃仁勳曝Blackwell訂單達360萬顆　加上Meta還會更多

黃仁勳曝Blackwell訂單達360萬顆　加上Meta還會更多

NVIDIA執行長黃仁勳週三在GTC大會上透露，美國四大雲端服務供應商，包含亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Google和Meta已經購買了360萬顆Blackwell晶片。但360萬這一數字尚未包括Meta的訂單。

2025-03-20 10:38
劉揚偉現身GTC　鴻海2年內伺服器營收超越iPhone

劉揚偉現身GTC　鴻海2年內伺服器營收超越iPhone

鴻海董事長劉揚偉現身2025 GTC大會，他表示，隨著AI應用愈來愈精進，帶動AI伺服器需求，AI將成為鴻海今年最重要的營運動能。 面對《中央社》記者詢問鴻海的伺服器營收是否有機會超越蘋果iPhone，劉揚偉直言「兩年內一定會」，最快今年就有機會達成。

2025-03-20 11:48
賈永婕曝台北101午休聲援剴剴案　「酸言酸語我不Care！」

賈永婕曝台北101午休聲援剴剴案　「酸言酸語我不Care！」

台北101董事長賈永婕今（20）日再度赴立法院接受質詢，會前媒體堵訪詢問疑似上班時間現身聲援剴剴案的做法是作秀，她直回「酸言酸語我不Care！」

2025-03-20 09:47
台股大漲350點　高價股大立光填息逾6成

台股大漲350點　高價股大立光填息逾6成

受惠聯準會（Fed）貨幣政策符合市場預期，美股走揚，台股今（20）日早盤漲逾350點，高價股大立光（3008）今日除息，每股配發現金股利57.5元，為改半年配以來最大，除息參考價為2467.5元，早盤上漲35元至2505元，填息率逾6成。

2025-03-20 09:18
菲國種電計畫可行　郭智輝：送電回台成本僅1.25元

菲國種電計畫可行　郭智輝：送電回台成本僅1.25元

經濟部長郭智輝拋出「菲律賓種電論」引發爭議，他強調最新評估報告是可行的，且3年後的價格會大幅下降，今日也再度重申，每度成本5.5元，但按照最新的計算方式，送電回來價格只有約1.25元，並堅持剩下發出來的電，可用電池船或海纜送回台灣。

2025-03-20 12:03
新青安違規8行庫揪逾2100戶　追回2700萬

新青安違規8行庫揪逾2100戶　追回2700萬

財政部長莊翠雲今（20）日在立法院接受質詢，針對新青安違規案強調，目前前兩波查核已查到2100多戶，並有67%、1407戶已追回逾2700萬元，目前第3波追查正在執行中。

2025-03-20 11:58

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳欽點！　「最純機器人股」曝光

不怕被AI取代！「這7大職業」未來是鐵飯碗

輝達股價跌一成「員工不關心」　資深工程師曝內情

台電遭疑圖利雲豹能源等4業者　董座喊冤：8成光電都賣給民間

即／大樂透1.94億一注獨得　桃園誕生新億萬富翁

政府曾經想賣掉的陽明　疫前25年共虧損215.6億、近5年賺4267.91億

李澤鉅傳向北京說明碼頭是賣給義大利MSC家族　堪稱最有實力的買家

中信金借券放空異常飆升　並列上市櫃23檔注意股

台電去年虧411億　董座：依韓國電價「會賺1539億元」

「月薪10萬太少」想辭掉台積電作業員　改做1職業

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366