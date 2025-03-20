黃仁勳曝Blackwell訂單達360萬顆　加上Meta還會更多

▲黃仁勳 。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

NVIDIA執行長黃仁勳週三在GTC大會上透露，美國四大雲端服務供應商，包含亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Google和Meta已經購買了360萬顆Blackwell晶片。但360萬這一數字尚未包括Meta的訂單。

黃仁勳在分析師問答中指出，這360萬顆的訂單「並未完全反映市場需求」，因為Meta尚未下單，其他規模較小的雲端供應商和新創公司的訂單也未計入。

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Meta是輝達晶片的大買家之一。去年，Meta執行長Mark Zuckerberg表示，計劃使用輝達的Blackwell晶片來訓練公司的大型語言模型Llama。今年，Meta預計在AI基礎設施上投入高達650億美元（約新台幣2.15兆元），其中很大一部分將用於採購輝達晶片。其他大型科技公司也在競相開發頂尖AI產品時，做出了類似的投入。

對於中國AI新創公司DeepSeek聲稱以較少的AI晶片製作出具有競爭力的聊天機器人，市場對昂貴AI晶片需求可能放緩的擔憂，黃仁勳則淡化了這種風險。他表示，DeepSeek專注於推論，即AI系統進行推理的能力，這將增加運算需求，反而推動對輝達晶片的需求。

黃仁勳強調，市場對R1的理解「完全錯誤」，並相信輝達的晶片需求將持續增長。