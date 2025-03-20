智原HBM看俏　日系外資喊「買進」目標價大升至300元

▲智原科技。（圖／取自公司官網）

記者陳瑩欣／台北報導

日系外資最新報告指出，智原（3035）在高頻寬記憶體（HBM）銷售方面的表現，有望填補過渡期間的營收缺口。報告中提到，2025年非AI晶片市場將開始復甦，這將進一步提升智原的投資價值。基於此，日系外資決定將智原的評等由「中立」調高至「買進」，目標價從260元上調至300元。

智原今日盤中最高來到240元，漲幅逾半根。除了日系外資看好，亞系外資也表達了類似的看法，表示智原的HBM委託設計（NRE）銷售將帶來高於預期的毛利，而非僅是「轉售」收入。亞系外資預估，HBM銷售在2025年下半年將持續進行，儘管非AI晶片市場的復甦不穩，但HBM銷售仍有助於填補過渡期間的營收缺口。

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根據日系外資的預測，智原2025年前兩個月的營收約為40億元，年成長率達128%。通路調查顯示，HBM的NRE銷售將持續至2025年下半年，並可能隨著HBM3E的發展進一步推高有機營收。因此，日系外資調高智原2025年的每股盈餘（EPS）預估，幅度為6%，並預估營收成長35%。

此外，日系外資預估2025年非AI晶片市場的復甦，將有助於智原現有業務的回升。綜合上述因素，日系外資決定將智原的評等調高至「買進」，並將目標價上調至300元。