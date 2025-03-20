菲國種電計畫可行　郭智輝：送電回台成本僅1.25元

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝拋出「菲律賓種電論」引發爭議，他強調最新評估報告是可行的，且3年後的價格會大幅下降，今日也再度重申，每度成本5.5元，但按照最新的計算方式，送電回來價格只有約1.25元，並堅持剩下發出來的電，可用電池船或海纜送回台灣。

郭智輝說明，是先做可行性分析，報告顯示可行，有些限制問題再評估要實地考察了解，才能做更深層計算，每度5.5元成本的問題，計算方式是現在日本從北海道送到本州，一個儲能櫃2.5MW，目前國內廠商可做到1個儲能櫃5MW，日本現在可做到8MW，和日本廠商對接後，廠商說可做到10MW，也就是說，5.5元的價格，當儲能櫃到10MW時，5.5元要除以4，送電回來價格大約只有1.25元。

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郭智輝表示，讓台灣綠電業者可以到海外去增加市場，所以到菲律賓發展，寫出評估企畫書，在當地創綠電是可行的，電價應該每度2-3元，買電跟鼓勵國內廠商去當地創電是不同計畫，如果國內業者在海外能擴張市場，就可提供綠電，在菲律賓提供綠電給大型工業區，可以讓生產移動，獲得更高經濟效益、更低成本的水電，會比在中國、台灣、日本好，可移動到菲律賓，當地人力發展很好，呂宋島就比台灣3倍大。

郭智輝指出，很多人質疑菲律賓每度電價7、8元非常高，怎麼送回來？我是先創，每度1、2元的電，先供給菲律賓的台商，讓他們先得到基礎建設補助、更具有競爭力。

郭智輝強調，剩下發出來的電，可用2種方式送回來，分別是電池船或海纜，很多歐洲國家用海纜送電，新加坡也從澳洲用海纜送電，「我們也透過很多智庫分析來評估，這份報告認為是可行的，接著要實地驗證，確定可行才會建議國內綠電業者往菲律賓移動，也會跟當地政府討論給我們優惠措施，這麼大的計劃不是輕易做決定，有些牽扯到國安部分無法在立院報告。」