ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

菲國種電計畫可行　郭智輝：送電回台成本僅1.25元

▲▼經濟部長郭智輝 聯訪 立法院經濟委員會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝拋出「菲律賓種電論」引發爭議，他強調最新評估報告是可行的，且3年後的價格會大幅下降，今日也再度重申，每度成本5.5元，但按照最新的計算方式，送電回來價格只有約1.25元，並堅持剩下發出來的電，可用電池船或海纜送回台灣。

郭智輝說明，是先做可行性分析，報告顯示可行，有些限制問題再評估要實地考察了解，才能做更深層計算，每度5.5元成本的問題，計算方式是現在日本從北海道送到本州，一個儲能櫃2.5MW，目前國內廠商可做到1個儲能櫃5MW，日本現在可做到8MW，和日本廠商對接後，廠商說可做到10MW，也就是說，5.5元的價格，當儲能櫃到10MW時，5.5元要除以4，送電回來價格大約只有1.25元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭智輝表示，讓台灣綠電業者可以到海外去增加市場，所以到菲律賓發展，寫出評估企畫書，在當地創綠電是可行的，電價應該每度2-3元，買電跟鼓勵國內廠商去當地創電是不同計畫，如果國內業者在海外能擴張市場，就可提供綠電，在菲律賓提供綠電給大型工業區，可以讓生產移動，獲得更高經濟效益、更低成本的水電，會比在中國、台灣、日本好，可移動到菲律賓，當地人力發展很好，呂宋島就比台灣3倍大。

郭智輝指出，很多人質疑菲律賓每度電價7、8元非常高，怎麼送回來？我是先創，每度1、2元的電，先供給菲律賓的台商，讓他們先得到基礎建設補助、更具有競爭力。

郭智輝強調，剩下發出來的電，可用2種方式送回來，分別是電池船或海纜，很多歐洲國家用海纜送電，新加坡也從澳洲用海纜送電，「我們也透過很多智庫分析來評估，這份報告認為是可行的，接著要實地驗證，確定可行才會建議國內綠電業者往菲律賓移動，也會跟當地政府討論給我們優惠措施，這麼大的計劃不是輕易做決定，有些牽扯到國安部分無法在立院報告。」

關鍵字： 能源綠電菲律賓郭智輝政策

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

推薦閱讀

「眾量級」效應！　財長鬆口：2個月內交網紅課稅指引

「眾量級」效應！　財長鬆口：2個月內交網紅課稅指引

「眾量級」網紅Andy、家寧爭議從感情糾紛延燒到財務問題，外界好奇「財政部課不到網紅的稅金」，對此財政部長莊翠雲今（20）日表示，一直在積極處理網紅課稅議題，兩個月內會提出指引讓外界知道。

2025-03-20 13:32
美股7雄淪為「7熊」　法巴：美科技類股下調至「負面」

美股7雄淪為「7熊」　法巴：美科技類股下調至「負面」

法國巴黎銀行財富管理部門指出，美國股市自今年二月底以來明顯回檔，美國科技股，受到政策不確定性升高、經濟成長放緩以及估值過高的影響，「美股七雄」（Magnificent 7）近期表現欠佳，「七雄」淪為「七熊」，美股投資評等下調至「中性」，美科技類股下調至「負面」。

2025-03-20 14:39
輝達欽點！矽光子股波若威領軍上攻　立碁穩坐成交王

輝達欽點！矽光子股波若威領軍上攻　立碁穩坐成交王

輝達（NVIDIA）在GTC大會宣布攜手台積電（2330）、鴻海（2317）及波若威（3163） 等台廠，推出Spectrum-X、Quantum-X兩款專為資料中心高速網路連結的矽光子 （CPO）交換器，受到此一利多消息激勵，波若威漲停創高，聯鈞（3450）、上詮（3363）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）等光通訊概念股漲幅逾3%，短線漲勢凌厲的立碁（8111）續強，穩座成交王。

2025-03-20 12:45
美財長喊「骯髒15國」外媒爆台灣入列　陸行之：阿斗產業受衝擊

美財長喊「骯髒15國」外媒爆台灣入列　陸行之：阿斗產業受衝擊

美國財政部長Scott Bessent公開點名有「骯髒15國」對美國製造產品課徵高關稅，川普政府並將在4月2日加課對等關稅，《路透社》指向台灣也入列，財政部長莊翠雲今（20）日指出相關政策尚不明確，但「財政部有準備」，半導體前分析師陸行之則認為「台灣阿斗產業」將受衝擊。

2025-03-20 11:42
4月恐將水電雙漲　郭智輝：我不是漲價部長、也不是水電部長

4月恐將水電雙漲　郭智輝：我不是漲價部長、也不是水電部長

4月電價喊漲，水價也醞釀將要調整，水電雙漲引發外界爭議，經濟部長郭智輝今日強調，「我是經濟部長，我不是漲價部長，也不是水電部長。」重申電價漲幅交給審議委員會決定，工業電價的原則是不超過競爭對手。

2025-03-20 11:33
京元電爆遭檢調搜索　公司火速重訊「絕無此事」

京元電爆遭檢調搜索　公司火速重訊「絕無此事」

封測大廠京元電子（2449）今日傳出遭檢調搜索，不過公司發布重訊澄清「絕無此事」。

2025-03-20 12:32
4月電價喊漲　郭智輝：調幅不會像韓國那麼高

4月電價喊漲　郭智輝：調幅不會像韓國那麼高

本月底將召開電價費率審議會，決定4月電價是否調漲，經濟部長郭智輝今表示，台灣的電價應該不用像韓國電價漲幅那麼高，努力在物價通膨不要超過2％，電價調漲多少會影響此因素，想辦法努力調整。

2025-03-20 11:07
黃仁勳否認輝達獲邀團購英特爾　證實已下單台積電美國廠

黃仁勳否認輝達獲邀團購英特爾　證實已下單台積電美國廠

輝達執行長黃仁勳在GTC上表示，從未獲邀參與收購英特爾的計畫。他在19日的記者會上說：「沒有人邀請我們參加（收購英特爾）。也許其他人有參與，但我不清楚。」同時，他也表示，已經委託台積電美國廠代工。

2025-03-20 10:34
黃仁勳曝Blackwell訂單達360萬顆　加上Meta還會更多

黃仁勳曝Blackwell訂單達360萬顆　加上Meta還會更多

NVIDIA執行長黃仁勳週三在GTC大會上透露，美國四大雲端服務供應商，包含亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Google和Meta已經購買了360萬顆Blackwell晶片。但360萬這一數字尚未包括Meta的訂單。

2025-03-20 10:38
劉揚偉現身GTC　鴻海2年內伺服器營收超越iPhone

劉揚偉現身GTC　鴻海2年內伺服器營收超越iPhone

鴻海董事長劉揚偉現身2025 GTC大會，他表示，隨著AI應用愈來愈精進，帶動AI伺服器需求，AI將成為鴻海今年最重要的營運動能。 面對《中央社》記者詢問鴻海的伺服器營收是否有機會超越蘋果iPhone，劉揚偉直言「兩年內一定會」，最快今年就有機會達成。

2025-03-20 11:48

讀者迴響

熱門新聞

美財長喊「骯髒15國」外媒爆台灣入列　陸行之：阿斗產業受衝擊

不怕被AI取代！「這7大職業」未來是鐵飯碗

黃仁勳欽點！　「最純機器人股」曝光

新青安違規8行庫揪逾2100戶　追回2700萬

一早發錢了！「3項津貼」今入帳

輝達股價跌一成「員工不關心」　資深工程師曝內情

即／大樂透1.94億一注獨得　桃園誕生新億萬富翁

李澤鉅傳向北京說明碼頭是賣給義大利MSC家族　堪稱最有實力的買家

台電遭疑圖利雲豹能源等4業者　董座喊冤：8成光電都賣給民間

政府曾經想賣掉的陽明　疫前25年共虧損215.6億、近5年賺4267.91億

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366