勞氏船級社估未來改裝為LNG船需求激增　但台船認為改裝缺乏經濟效益

▲台船高階認為船舶燃料系統改裝缺乏經濟效益。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

英國勞氏船級社(LR)發佈最新的船舶發動機改造報告，研究發現隨著航運業尋求短期碳減排解決方案，估計液化天然氣(LNG)船舶燃料系統改造將出現激增現象，但船廠產能不足是改裝船舶的障礙。對此台船(2208)總經理蔡坤宗與公司高階都認為改裝工程太大，且主機供應困難，花費的時間與金錢都缺乏經濟效益。

蔡坤宗指出，不論是改裝為LNG或是甲醇船，都是很大的工程，因為需要切開船隻，重新布置管線，需要花費很長的時間，不像脫硫器是與煙囪結合在一起，另因主機廠現在訂單都滿了，取得也不容易；台船高階則指出，改裝還不如新造。國際驗船機構在台高階對台船看法表示認同。

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勞氏船級社在報告中警告，雖然航運業在船舶發動機替代燃料改造方面取得了長足進步，但對替代燃料供應方激勵措施的嚴重缺乏可能會延遲這一進展。另儘管歐盟的FuelEU Maritime和排放交易體系(EU ETS)等監管驅動因素對碳排放施加了處罰，但由於缺乏對燃料生產商的強大激勵，目前航運業對替代燃料的需求仍然很低。

LR重點關注LNG改造和LNG燃料新造船的「激增」，並表示儘管LNG提供了短期合規解決方案，但未來十年後，需要進一步減少排放。甲烷逃逸、生物液化天然氣和電製液化天然氣的長期供應仍然是挑戰，但由於零排放燃料供應鏈仍處於起步階段，許多運營商將LNG視為當今最可行的改造選擇。

勞氏船級社表示，其2023年發佈的首版報告預計船舶替代燃料改造將於2025年從少量船舶開始，並從2030年左右開始增加到每年200多艘船。

LR繼續介紹道，2024年將完成三個改造專案，根據船發動機廠商MAN Energy Solutions的報導，該公司計劃在2025年至2027年期間進行約50項甲醇燃料改造訂單。

瓦錫蘭(Warstila)則強調了郵輪市場對四沖程甲醇發動機改造的潛在興趣，並確認將在2026年將一台二衝程發動機改造為液化天然氣動力，並預計在2027年推出甲醇和氨改造專案。

勞氏船級社表示，未來四年甲醇燃料改造將變得更加普遍，主要受到貨櫃船行業的推動。一旦大型氨燃料船舶主機技術就緒，市場上可能就會進一步出現氨燃料改造。LR表示，改裝的挑戰來自於交貨時間、供應鏈和船員能力培訓。