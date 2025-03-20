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南亞SAYA攜手北臉推再生極地滑雪衣　紡織廢棄物打入極限運動

▲南亞SAYA攜手The North Face，利用廢棄織物打入極限運動。（圖／南亞提供）

▲南亞SAYA攜手The North Face，利用廢棄織物打入極限運動。（圖／南亞提供）

記者廖婕妤／台北報導

南亞（1303）旗下環保品牌SAYA再度引領織物回收領域，攜手The North Face（北臉）自2022年起合作紡織廢棄物回收專案，成功將成衣邊角料轉化為高機能的「Rscuw」織物再生絲，年產能約1.2萬噸，此創新產品成為極限運動裝備的首選材料，顛覆環保材質不耐用的刻板印象。

根據統計，每年全球產生約4,000萬噸的廢棄服飾，其中85%被焚燒及掩埋，對環境造成巨大壓力。SAYA自2022年成功量產織物回收產品以來，不斷推進技術創新，不僅能高效處理成衣邊角料，更計畫於2025年Q4啟動全化學回收絲量產，並透過獨特織物回收專利技術，進一步挑戰回收舊衣及混紡織物的可能性，預估2027年產能可達萬噸級，全面提升消費後廢棄紡織品的再利用效益，為環境保護做出更大貢獻。

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The North Face採用Rscuw織物再生絲製作極地滑雪衣，結合機能性與環保理念，不僅能在極端環境中提供卓越性能，更展現對品質與永續的承諾；紡織廢棄物的再生利用一直是循環經濟的重要議題，SAYA憑藉獨家技術，成功將廢棄邊角料轉化為高品質紗線，在確保材料強度與穩定性的同時，有效減少資源浪費，並在高機能紗線製造領域樹立新標竿，展示環保材料在極限運動中的廣泛應用潛力。

未來，SAYA將持續強化技術研發及回收效能，並與The North Face共同推動更多高機能環保產品。雙方將致力於推廣紡織材料的循環再利用，降低環境負擔，同時滿足極限運動的高標需求，攜手推動紡織產業邁向永續發展。

 

關鍵字： 北臉再生絲SAYA極限運動南亞

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