水價將提檢討報告　水利署：不代表調漲方案

▲水價檢討方案將出爐 。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者廖婕妤／台北報導

水電價雙漲議題受到關注，尤其水價31年凍漲，行政院及經濟部下令檢討分析，不過水利署副署長王藝峰今（21）日指出，目前尚未收到報告，「但是檢討不代表水價調漲方案」，只是決策基礎，會做最充分考量。

水利署副署長王藝峰表示，目前沒有收到水價調整報告，台水依照行政院跟經濟部長郭智輝的指示正積極進行檢討。

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郭智輝先前要求要在3個月內提出分析報告，王藝峰指出，台水會盡力盡速檢討，「這個檢討不代表水價調整方案」，檢討是在做政策決策的基礎，會做最充分的考量。

電價幾乎是預期將調漲，水價若是也跟著調升，勢必對物價造成衝擊，央行總裁楊金龍昨也指出，若是水電價雙漲、台鐵票價也漲，今年CPI（消費者物價指數）年增率預測值將上修至2.04％。

台灣水價自1994年後都沒有調漲過，目前台水水價共分成4段，第一段為10度以下，每度為7.35元；第二段為11至30度，每度為9.45元；第三段為31至50度，每度為11.55元；第四段則為51度以上，每度為12.075元。

目前台灣的水價是全球第3低，位居後段班，但隨著成本上升，台水也將持續面臨虧損困境；行政院長卓榮泰今年1月已請經濟部啟動合理檢討，經濟部長郭智輝已責成水利署及台水在3個月內提出完整分析，若有調整需要，亦必須有合理的調整方案，例如是否採取分級銷售機制，落實照顧民生、穩定物價以及使用者付費等原則。