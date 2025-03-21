想進台積電領高薪！他曝1原因「慘收無聲卡」　過來人點頭

▲老公投履歷後沒收到下文。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

被封為台灣「護國神山」的晶圓代工龍頭台積電，是不少人夢寐以求爭搶進入的高薪工作，就有網友表示，老公目前在科技業工作，不僅薪水低，加班費又不符合勞基法，被問到「為何不去台積電？」老公坦言其實投過一次履歷，但沒有下文，「因為年紀超過了」。對此，有網友點頭，「主管不敢收」。

一名人妻在Dcard發文，「台積電有年齡的限制？」老公曾在面板公司工作超過10年，現在是台積電的協力廠商工程師，每天都要進台積電維修，不過老公經常被公司壓榨，薪水低，加班費又不符合勞基法，「已經好幾天被迫加班超過12小時以上，今天甚至到16小時，而且還常常受傷回家，真的很荒謬」。

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被工作上的夥伴問到「為何不去台積電工作？」老公坦言，之前曾投過一次履歷，但未收到回覆，因此放棄再投遞，「因為年紀超過了」。原PO不禁疑惑，年資越高應該越吃香，「無法理解為什麼年紀超過35歲就沒有機會了？我該怎麼說服他換工作呢？」

貼文曝光，有網友表示，「簡單說，對，台積有年齡歧視，貴為台灣的護國神山，人權政策寫好看的」、「gg不收35以上的，而且收的女比男多」、「因為有比他更新鮮肝的人」、「不會有明確的年齡限制，但有自己的選才偏好，科技業超過30年紀都太大，年紀太老主管不敢收」、「科技業通常32歲-33歲以下，更多是要求30歲以下」。

不過有網友指出，「我先生超過45，今年轉職台積，年齡雖然也是個點，但經歷與能力也是主管會看重的，沒有一定超過多少年紀就不收喔！」「我一樣面板15-16年工程師離職，看是否願意放下身段，目前年齡41，應徵上ETE、MAE和技術員，目前應該沒有年齡限制」。