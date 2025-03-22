泓德能源擴大澳洲投資版圖 ZEBRE平台再取得795MW綠地項目

智慧能源大廠泓德能源（6873）21日召開董事會，通過澳洲資產管理平台ZEBRE再投資約2.9億台幣（1,400萬澳幣），累計投資金額約11.8億台幣（5,700萬澳幣），一次取得澳洲新南威爾斯州、維多利亞州、昆士蘭州等地的四個綠地項目權利，初步規劃開發總量預計將達795MW，進一步強化泓德能源在澳洲的光電與儲能市場佈局和競爭力。

週線翻紅終止連三黑 關稅陰霾未除投資氣氛愈強不易

本週線翻紅全週上漲241.05點，終止連續三週收黑，惟3月以來，外資累計賣超金額超過3500億元，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股年線得而復失，由於輝達GTC大會提振多頭效果有限，聯準會放緩縮表訊息的反映期也僅短期，市場都在等待4月份美國總統川普政府的的關稅調整是否如期上路，包括針對晶片、藥品等關稅課徵方式與時間、對加墨課徵25%關稅是否實施等，在全球尚處於關稅戰陰霾的情況下，整體投資氣氛愈強不易

SCFI連10黑！ 美國線4月運價醞釀漲價

最新一期SCFI運價指數連續10周走跌，本周下跌26.59點或2％至1292.75，四大航線持續下挫，不過跌勢收斂，業者看好美國線已經有築底跡象，可望緩步回穩。

持有台積電是福是禍？ 2025年這些ETF殺低反而是進場撿便宜的時刻！

台積電從2025年年初最高創下1,160元的高點之後，接著一路震盪，直到年後殺破季線，最新收盤價是952元，這等於下跌18%，而且時間也才兩個月而已，再殺下去就會觸及兩成跌幅，這就等於是崩盤了，所以之前一直倡導All in台積電的專家們，現在肯定很慘。

台揚全額交割！三大跡象早已示警 如何提前避開？

台揚（2314）因財務惡化遭全額交割，股價重挫。早期已有徵兆，包括董監減持、散戶湧入、財報惡化等。投資人應關注籌碼與財務數據，以避開潛在風險股。

台積電董事會健檢 專家：獨董有2大精進空間

台積電（2330）董事會重磅決議在美投資千億美元，消息披露以後各界將議題升級為國際經貿與政治話題，中華獨立董事協會理事長駱秉寬指出，重大投資案依照證交法、公司章程和公司取處準則規定，要經過審計委員會及董事會的同意，獨立董事們可以就攸關台積電1/2資產（台積電目前資產約2000億美金）的重大投資案件表達意見，且從公司治理角度觀察台積電董事會結構，發現獨立董事制度設計上，仍有2大待精進空間。

2025年最該買的高股息ETF 檢視3條件

考慮符合受益人數多、抗跌跟產業分散，最重要的是產業佈局，00878算是比較好的選擇...

證交所公布13檔注意股 台揚近六日累積收盤價跌幅達49.43%被列入

證交所今日公布13檔注意股，其中台揚（2314）因最近六個營業日累積收盤價跌幅達49.43%，且03月21日凱基證券商買進之比率為39.30%、03月21日元大證券商賣出之比率為50.96%，因此被列入。

跨境電商創業新趨勢 亞馬遜全球開店推新銳品牌加速器計畫

亞馬遜全球開店首屆「新銳品牌加速器計畫」昨(20)日正式開跑，攜手台北市政府產業發展局、台北市進出口公會(IEAT)、中華開發資本、STARTUP101及重量級業界專家，針對具備自主產品研發與設計能力並希望擴展全球市場的台灣新創品牌，尋求規模擴張。

中信銀出棒！擴大美國版圖 擬增設洛杉磯分行

中信金（2891）子公司中信銀今（21）日董事會通過多項議案，其中決議增設美國洛杉磯分行最受銀行圈討論，若全案獲金管會核可，中信銀在海外據點可望增至220家。