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泓德能源擴大澳洲投資版圖　ZEBRE平台再取得795MW綠地項目

▲▼泓德能源與澳洲能源公司ZEN Energy合資設立之資產平台ZEBRE再取得795MW澳洲綠地項目權利。（圖／泓德能源提供）

▲泓德能源與澳洲能源公司ZEN Energy合資設立之資產平台ZEBRE再取得795MW澳洲綠地項目權利。（圖／泓德能源提供）

記者高兆麟／綜合報導

智慧能源大廠泓德能源（6873）21日召開董事會，通過澳洲資產管理平台ZEBRE再投資約2.9億台幣（1,400萬澳幣），累計投資金額約11.8億台幣（5,700萬澳幣），一次取得澳洲新南威爾斯州、維多利亞州、昆士蘭州等地的四個綠地項目權利，初步規劃開發總量預計將達795MW，進一步強化泓德能源在澳洲的光電與儲能市場佈局和競爭力。

ZEBRE是由泓德能源與澳洲能源公司ZEN Energy合資設立，專注於澳洲大型光電與儲能項目的投資與資產管理，整體目標開發容量達1.4GW。首個投資項目為位於南澳的Solar River大型光儲混合案場，規模達256MW儲能、210MW光電，現正邁入併網申請的最後階段。

此次新取得的四個綠地項目權利位於澳洲東岸，預計開發總量達儲能695MW、光電100MW。其中位於新南威爾斯州瑞福利納地區的儲能系統規模達105MW（電池容量420MWh），預計2025年取得開發許可、2026年正式動工，完工後將可供應當地近3.5萬家戶綠電。

其他三個項目則涵蓋維多利亞州與昆士蘭州的獨立儲能系統及光儲混合案場，建成營運後，預計將為當地近23.2萬家戶及企業提供穩定的再生能源。隨著ZEBRE持續擴大投資，泓德能源不僅加速澳洲能源轉型，也同步深化全球市場布局，穩定提升海外營運規模與競爭優勢。

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關鍵字： 泓德能源

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