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李嘉誠賣碼頭中國船不會無處可靠　買主貝萊德是中國最大外資基金

▲▼香港首富李嘉誠。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港首富李嘉誠賣中國、香港以外43個碼頭引發爭議。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／綜合報導

香港首富李嘉誠的長和實業要將包括巴拿馬運河兩大碼頭在內的43座碼頭，出售給以美國貝萊德集團為主的財團，香港大公報多次批判，說會導致中國船舶「無處可靠」，台灣海運界高階都認為判斷錯誤，像大陸中遠海運是全球第四大貨櫃船公司，是各國碼頭經營者競相爭取的客戶，只有在中國遭到歐美經濟制裁情況下，才有可能出現彎靠的困難。

另包括在北京清華大學取得博士學位的前立法委員蔡正元、香港知名作家陶傑近日先後指出，長和的43個碼頭、199個泊位，買主貝萊德是大陸最大外資基金，也是中國騰訊、阿里巴巴、中國建設銀行等最大美資股東，怎有可能抵制中國船舶。

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台灣港務公司高階指出，香港媒體稱李嘉誠是賣港口，其實只是賣港口裡面長和投資與取得經營權的碼頭，就像高雄港有很多碼頭，還分貨櫃碼頭、散裝碼頭、石化碼頭等等，以巴拿馬碼頭來說，包括我國長榮集團與新加坡的PSA國際港務集團等也都有投資，在台灣投資碼頭的也有大陸籍船公司。

台灣國籍船公司高階則分析，北京中央其實對李嘉誠出售碼頭一事並未做出正面回應，大陸外交部發言人毛寧本月18日在面對媒體詢問時，也僅是強調中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸淩侵犯損害他國正當權益的行為。

這位高階指出，大陸籍船舶會遭到抵制，只有在發生很重大的國際事件，遭到歐美國家經濟制裁時才有可能發生，而像美國對某些國家實施的石油禁運等，也不是每個國家都遵守。另中國大陸業者在境外投資的碼頭超過100座，中國海運集團在美國洛杉磯也擁有碼頭。

高雄港的外籍船公司專用碼頭高階主管認為，有關長和實業賣碼頭的新聞顯然是高度政治化與道德綁架，被冠上唯利是圖、罔顧國家利益、背叛和出賣全體中國人等罪名，還要求要停止交割，但是如果香港或北京中央真的出面制止這項交易，恐怕會嚇跑不少外國投資者，而且出售的碼頭都在境外，北京或香港是否有權干預這項買賣，也很讓人懷疑。

蔡正元上周五(21日)在政論節目上就點出貝萊德與中國的密切關係，陶傑則是昨(23)晚在臉書上發文，寫道：包括中國香港在內的狼嬰文革遺傳基因發作，定性為「勾結外國勢力危害中國經濟安全」，要李家超即時抓捕。但由長和接手歐洲與巴拿馬運河的美國貝萊德集團，與中國早已勾結多時，戰績彪炳，一隻手早已深度伸進了中國人的咽喉，貝萊德與中經濟有血肉相連，令人讚嘆：

1，貝萊德是中國騰訊的最大美資股東；
2，貝萊德是阿里巴巴的最大美資股東；
3，貝萊德是中國建設銀行最大外資股東；
4，貝萊德是中國平安保險最大美資股東；
5，貝萊德是中國小米最大美資股東；
6，貝萊德是「網易」第一大美資股東(「網易」近日加入聲討李嘉誠，但不敢提其美國金主半個字，盡見其狼嬰之兩面本性)；
7，貝萊德是上海第一大美資地產商。
8，貝萊德是美團最大外資股東。

貝萊德之資產至少七成，投資在中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

陶傑最後寫道：若阿里巴巴小米騰訊等無事，則貝萊德是中國人民的好朋友，李嘉誠與貝萊德做好朋友，不但無錯，而且有功，可以協助中國將貝萊德變成槓桿，由投資中國佔七成的貝萊德控制巴拿馬運河港口，也不就是整個中國控制了巴拿馬運河？

不論以西方正常人類邏輯還是以中國邏輯，李嘉誠運籌帷幄，高瞻遠矚，不但可以獲得最大利潤，早已將這個國家的情緒、智商、利益綜合計算在內，交易充滿智慧。全球圍觀，且看此中國大戲如何收場。

關鍵字： 李嘉誠中國船不會無處可靠貝萊德最大外資基金

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