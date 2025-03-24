黃金狂歡現「1820美元」腰斬逆風！　分析師：漲多衝擊美元地位

▲黃金示意照。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普上任後國際金價狂歡，每盎司衝破3000美元大關至3057美元新高，周一現貨黃金報價來到3024.4美元高檔震盪，不過分析師示警，金價持續飆漲終將衝擊美元地位，一旦通膨回弱，未來若遇到巨烈打壓可能出現「價格腰斬」的現象，一旦回檔可以測試每盎司1820美元的低水位。

《彭博社》報導，晨星（Morning Star）首席美國市場策略師David Sekera表示，貴金屬的牛市正在慢慢結束。

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David Sekera表示，在接下來的四到五年內，這種受歡迎的商品每盎司只值約1820美元，回落到2023年觀察到的水準。

「我們的股票研究團隊的這一預測是基於他們長期的供需分析和對開採成本的估算的綜合結果，」David Sekera在採訪中解釋道。「那些歷史上導致金價上漲的因素正在開始減弱。」

他補充說，短期內降低的通膨、利率和能源成本，加上特斯拉創辦人馬斯克新成立的政府效率部門所做的支出削減，將有助於金價下滑。

綜合外電報導，除了晨星以外，美國銀行財富管理部門也建議對黃金投資抱持謹慎態度，因為維持高金價需要加劇的市場不確定性。劍橋大學皇后學院院長、經濟學家Mohamed El-Erian警告說，金價上漲可能挑戰美元的全球主導地位。分析師們同意地緣政治風險和經濟緊張局勢將支持黃金，但價格取決於更廣泛的經濟發展和中央銀行的政策。