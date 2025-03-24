ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

黃金狂歡現「1820美元」腰斬逆風！　分析師：漲多衝擊美元地位

▲黃金示意照。（示意圖／ETtoday資料照）

▲黃金示意照。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普上任後國際金價狂歡，每盎司衝破3000美元大關至3057美元新高，周一現貨黃金報價來到3024.4美元高檔震盪，不過分析師示警，金價持續飆漲終將衝擊美元地位，一旦通膨回弱，未來若遇到巨烈打壓可能出現「價格腰斬」的現象，一旦回檔可以測試每盎司1820美元的低水位。

《彭博社》報導，晨星（Morning Star）首席美國市場策略師David Sekera表示，貴金屬的牛市正在慢慢結束。

[廣告]請繼續往下閱讀...

David Sekera表示，在接下來的四到五年內，這種受歡迎的商品每盎司只值約1820美元，回落到2023年觀察到的水準。

「我們的股票研究團隊的這一預測是基於他們長期的供需分析和對開採成本的估算的綜合結果，」David Sekera在採訪中解釋道。「那些歷史上導致金價上漲的因素正在開始減弱。」

他補充說，短期內降低的通膨、利率和能源成本，加上特斯拉創辦人馬斯克新成立的政府效率部門所做的支出削減，將有助於金價下滑。

綜合外電報導，除了晨星以外，美國銀行財富管理部門也建議對黃金投資抱持謹慎態度，因為維持高金價需要加劇的市場不確定性。劍橋大學皇后學院院長、經濟學家Mohamed El-Erian警告說，金價上漲可能挑戰美元的全球主導地位。分析師們同意地緣政治風險和經濟緊張局勢將支持黃金，但價格取決於更廣泛的經濟發展和中央銀行的政策。

關鍵字： 金價美國總統黃金經濟專家

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

推薦閱讀

電價審議會將登場　郭智輝再喊話「爭取立院撥補」

電價審議會將登場　郭智輝再喊話「爭取立院撥補」

電價審議委員會預定將在本周登場，電價調漲勢在必行，經濟部長郭智輝今（24）日指出，電價仍尊重委員會決定，但持續爭取立法院同意撥補，對台電財務有非常好的助益。

2025-03-24 09:50
千萬獎金沒人領！去年11-12月發票最大獎剩1人未領　5／5到期

千萬獎金沒人領！去年11-12月發票最大獎剩1人未領　5／5到期

今年1-2月統一發票中獎號碼即將在明（25）日開出，財政部清查大額中獎發票未兌領情形，驚見去年11-12月開出18張千萬發票特別獎只剩桃園市龜山區「北方麵飯館」食品210元未領，5月5日兌獎到期；另外200萬元獎項也有4人還沒現身，其中2張為超商消費，財政部急尋。

2025-03-24 10:30
櫃買中心添生力軍！　金玻公司3月26日登錄創櫃板

櫃買中心添生力軍！　金玻公司3月26日登錄創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，金玻公司（7668）產業類別環保綠能，將於3月26日登錄創櫃板。

2025-03-24 10:01
快訊／台積電漲15元至987　台股漲逾170點

快訊／台積電漲15元至987　台股漲逾170點

美股4大指數漲多跌少，台股今（24日）以22348.38點開出，指數大漲139.28點，漲幅0.63％，隨後漲勢擴大，開盤2分鐘上最高漲逾170點。

2025-03-24 09:03
黃金狂歡現「1820美元」腰斬逆風！　分析師：漲多衝擊美元地位

黃金狂歡現「1820美元」腰斬逆風！　分析師：漲多衝擊美元地位

美國總統川普上任後國際金價狂歡，每盎司衝破3000美元大關至3057美元新高，周一現貨黃金報價來到3024.4美元高檔震盪，不過分析師示警，金價持續飆漲終將衝擊美元地位，一旦通膨回弱，未來若遇到巨烈打壓可能出現「價格腰斬」的現象，一旦回檔可以測試每盎司1820美元的低水位。

2025-03-24 08:38
李嘉誠賣碼頭中國船不會無處可靠　買主貝萊德是中國最大外資基金

李嘉誠賣碼頭中國船不會無處可靠　買主貝萊德是中國最大外資基金

香港首富李嘉誠的長和實業要將包括巴拿馬運河兩大碼頭在內的43座碼頭，出售給以美國貝萊德集團為主的財團，香港大公報多次批判，說會導致中國船舶「無處可靠」，台灣海運界高階都認為判斷錯誤，像大陸中遠海運是全球第四大貨櫃船公司，是各國碼頭經營者競相爭取的客戶，只有在中國遭到歐美經濟制裁情況下，才有可能出現彎靠的困難。

2025-03-24 07:00
台積電崛起4關鍵！　日經商業出特輯向台灣學習

台積電崛起4關鍵！　日經商業出特輯向台灣學習

日本「日經商業」雜誌將推出特輯，報導台積電能夠在不到40年內崛起，成為美國大企業依賴的「最強台積電」，孕育出台積電的台灣具有4大致勝關鍵。

2025-03-24 04:32
房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

房屋稅2.0新制將在5月1日首次開徵，財政部指出，114年2月28日持有現值在10萬元以下的住家用房屋全國合計如已超過3戶，在今（24）日前完成戶籍登記，即可維持自用住宅稅率1.2%，若超過期限，稅率將增至2.4%至4.8%，今日壓線完成遷戶籍等必要手續，可省最高4倍稅金。

2025-03-24 00:17
從V3大白花到彩色蝴蝶蘭　「他讓」台灣蘭業重返國際榮耀

從V3大白花到彩色蝴蝶蘭　「他讓」台灣蘭業重返國際榮耀

在台南後壁的蘭花科技園區，世茂農業生技的智慧溫室，一輛自動搬運車正悄然滑過鋪設整齊的軌道，搬運著一株株盛開的V3大白花。這裡，是台灣蝴蝶蘭染色切花的最大出口基地，也是黃崇德40年蘭業生涯的結晶。「過去，台灣曾經是全球第一！」黃崇德語氣篤定。他所說的「我們」，不是世茂，而是整個台灣蘭業。

2025-03-23 22:25
台灣第一！中國信託入選Brand Finance「全球百大銀行品牌」第96名

台灣第一！中國信託入選Brand Finance「全球百大銀行品牌」第96名

中國信託商業銀行成為臺灣唯一躋身全球百大銀行品牌！英國權威品牌價值評鑑機構Brand Finance與《The Banker》（銀行家）雜誌共同發布「2025年全球500大銀行品牌調查」，中國信託銀行以品牌總價值36.22億美元（約新臺幣1,155億元），榮登全球第96名，成為唯一獲選全球百大的臺灣銀行業者，締造十一度穩坐臺灣銀行業第一的輝煌紀錄。

2025-03-23 17:07

讀者迴響

熱門新聞

房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

繼承3億遺產「繳稅1600萬」他月薪39K慌了！律師曝4招

李嘉誠賣碼頭中國船不會無處可靠　買主貝萊德是中國最大外資基金

NCC自陷停擺僵局　全因前主委陳耀祥失算

台積電崛起4關鍵！　日經商業出特輯向台灣學習

從債轉股！　達人首選不是0050而是這檔

中信金、玉山金搶親　保德信投信出售原因曝光

黃金狂歡現「1820美元」腰斬逆風！　分析師：漲多衝擊美元地位

玉山金併保德信投信內幕　拚重回金控四哥

美對陸鋼鋁祭70%高關稅　中鋼董座：2業者喜迎轉單

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366