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不是假日！人力銀行：「這時間」想找工作的人最多

上網,行動上網,在家,滑手機（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲ 民眾用手機找工作，最多是在周一中午吃飯時。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／CTWANT

又是周一上班日，不少人都有收假症候群，104人力銀行最新數據發現，推出「104工作快找」的手機APP後，發現多數人在辦公室最「厭世」的時間、偷偷上網找下個工作，就是禮拜一。有趣的是，開電腦網頁找工作的，最高峰在周一下午3點，而用手機找工作的，則是在周一中午吃飯時。

人力銀行數據顯示，截至2月底，「104工作快找」APP累計下載量已超越1千萬次大關，104人力銀行產品暨價值營運處資深協理王之璘表示，最近一年，近7成的主動應徵來自APP，跟5年前比起來，占比提升8個百分點。

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104人力銀行觀察最近一年求職者主動應徵的樣態，不管是用電腦或APP，一周當中，主動應徵的最高峰都是周一。

其中，PC、包括含mobile web明顯在周一最多人使用、占19%，周二起依序遞減，周六開始放假、主動應徵的人次最少、只有7.4%。

而「104工作快找」APP，因為手機容易開啟，雖然也集中在「周一和周二」最多人使用，各占17.9%、17.5%，但周末的六日仍有9%的人繼續用APP行動求職。

每天的高峰時段相近，集中在白天的上午10點到傍晚5點，下班飯後又有另一波小高峰，在晚上9點到11點。

常用APP求職的，大多是民生消費類職務，數據顯示，最近一年使用APP應徵的求職者，第一名為20.6%的客服、門市、業務、貿易類，第二名15.3%的行政、總務、法務類，第三名是10.8%的餐飲、旅遊、美容美髮類。用PC主動應徵的求職者，第三名改為資訊軟體系統類。

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