普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

▲普發現金示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國民黨團端出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，主張全民普發現金1萬元，主計總處主計長陳淑姿今（24）日表示，「配合政院資源調度，預計在114年8月底送出，115年中央總預算案與附屬單位及綜計表供立法院審議」，外界推估全民最快9月就可領到，不過陳淑姿隨後直言「不可能」。

立法院財政委員會今天邀陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏列席業務報告及備詢，國民黨立委林德福詢問否認為還稅於民常態、法制化沒有任何討論空間，陳淑姿表示，原則上不支持。

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林德福追問，「110年度政府普發現金6000元的條件，並問未來是否可以此作為普發現金的門檻？」、「中華民國是績優股還是雞蛋水餃股？」

陳淑姿回應，「政府當然是績優股」，林德福也質疑，「如果是績優股，為何無法發放股利來做普發現金」，陳淑姿回應，政府當然是績優股，但並非每年都有財政有餘。

立委李坤城則詢問普發現金1萬元是否9月領到，陳淑姿以「不可能」回應，是否要普發現金需要由行政院長決定，同時115年預算還在審議中。

陳淑姿說明，當初普發現金有其特殊目的，因為當時為了加速經濟振興、促進疫後消費，才會有特別條例送到立法院審議，經過立院審議後才編列預算，當時經濟成長率才2.1%，是希望維持經濟成長才會發放現金。

陳淑姿強調，如果稅收實徵數超過預算數額，不代表當年度整體財政有餘，須先彌平差短，並扣除法定還本，才是政府可用財源。累計賸餘需要等審計部肯定後，再編列預算，會比預算中對民生重要項目列為優先項目，不一定是發放現金才算是對民生有利。

財政部政務次長阮清華表示，如果稅收實徵超過預算數，會先還債、減少舉債，多的才會挪到歲計賸餘，後續應用可能有民生、弱勢、國防等面向，由行政部門做通盤考量。