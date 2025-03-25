三星電子聯合執行長心臟病發辭世 享年63歲

外媒《路透社》報導，三星電子首席執行長韓鐘熙（Han Jong-hee，音譯）突發心臟病過世，享年63歲。

64歲基辛格揭新工作 離開英特爾接任AI傳教平台CEO

英特爾前執行長基辛格在卸下英特爾執行指職務後，今日發文表示，他已有新工作，將轉投AI傳教平台公司Gloo，擔任執行長兼技術總監，利用AI擴大教會影響力和宣傳力。

中國傳準備好封鎖台灣 郭智輝：水電糧食「能撐多久不便回答」

《華爾街日報》日前以「中國已經準備好封鎖台灣」為題報導，市場關心若是台灣真的被封鎖，台灣能夠撐多久？對此，經濟部長郭智輝今（25）日回應都有因應對策，「但能撐多久不方便回答」。

大武山砸3.8億收購福記51％股權 股價亮燈漲停

雞蛋股大武山（6952）昨公告砸3.825億元取得福記冷凍食品51％股權及2席董事，正式跨入食品加工服務，消息激勵大武山今（25）日早盤衝上漲停價53.2元，寫近8個月來新高。

三星韓鐘熙驟逝！ 韓媒：37年領袖時代結束

韓國三星電子聯合執行長韓鐘熙（Han Jong-hee，音譯）休息時心臟驟停辭世，消息震驚科技圈，當地媒體以「37年領袖時代的結束」形容目前三星電子的處境，並對韓鐘熙過往奉獻表達緬懷。

台積電2奈米製程3月擴產 蘋果成首批客戶

台積電的2奈米製程技術迎來重大突破，良率已達60%，預計很快進入量產階段。根據市場消息，台積電將於4月1日開始接受2奈米訂單，並於3月31日在高雄舉行2奈米廠擴產典禮。

生技產業添新兵 寶泓生醫3／27日登錄創櫃板

大魯閣紀念品「4000元禮包」今最後買進日 20檔壓線搶進一文看

20檔上市櫃公司股東會最後買進日落在今（25）天，其中以大魯閣（1432）送出「4000元禮包」且1股也能領最受歡迎，包括南紡（1440）送出「統一好勁道麵條5入組」、東森（2614）送出森美妍胺基酸保濕潔面霜等好禮最受股民愛戴。

Q2必備公用水電瓦斯類股 提升防禦力兼攻收益

今年金融市場震盪劇烈，短期仍看不到放緩跡象，2月份股市創高後，近期的震盪走勢已使得各主要指數大幅回檔，防禦性產業守穩行情，包括：公用事業、金融、能源與健康照護等今年逆勢上揚，漲幅在1%至6%，投信法人指出，觀察今年、近3個月及近一年的類股及指數表現，僅公用事業及金融股在各期間表現皆優於大盤指數，公用事業表現尤佳，目前市場預期，行情波動情勢可能延續至年中，Q2投資組合中公用水電瓦斯類股必備，作為提升防禦力搶攻收益的穩健資產部位。

美陷「滯脹」危機經濟衰退55波 聯準會成員：今年只降息1次

受到美國總統川普祭出關稅政策帶動物價走揚，但需求未能提升的「停滯性通貨膨脹」（滯脹）影響，已有3家以上經濟觀察單位認為美國經濟衰退風險升溫，美國聯準會成員直言今年只會降息1次而非外界預期的2次。多家機構也開始對美國經濟感到憂心，德意志銀行（Deutsche Bank）分析，美國經濟衰退機率已接近5成，UCLA安德森管理學院更直接提出「衰退示警」，讓美國經濟表現更添不確定性。