大武山砸3.8億收購福記51％股權　股價亮燈漲停

▲大武山經營團隊。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
雞蛋股大武山（6952）昨公告砸3.825億元取得福記冷凍食品51％股權及2席董事，正式跨入食品加工服務，消息激勵大武山今（25）日早盤衝上漲停價53.2元，寫近8個月來新高。
大武山目前擁有全國最大蛋雞牧場，蛋雞總飼養量逾百萬隻，雞蛋年銷量超過2億顆，為因應國內蛋價波動壓力，除持續伺機併購國內牧場外，並積極進行垂直整合，擴大蛋品市佔率與產業影響力。
福記主要經營食品加工業務，為國內最大的蛋品加工廠，目前實收資本額3億元，2024年營收8.33億，稅後淨利9,028萬元，平均毛利率均維持在3成，逾5成營收來自雞蛋類產品，除現有高雄路竹廠外，近期將完成總投資金額達8億元的湖內廠建置計畫，預計於今年Q2開始加入生產行列，待2座食品加工廠運作後，將可望挹注10億以上的營收貢獻，進一步帶動公司整體營運規模。
透過此次上下游整併計畫，福記將可協助大武山研發雞蛋與蛋雞相關產品，透過鮮食加工，增加雞蛋與蛋雞附加價值，提升整體產品競爭力，擴大產品出海口；考量近年蛋價市場波動幅度較大，大武山與福記具上下游整併效益，可望有效降低市場生鮮蛋價波動對公司獲利的影響。
讀者迴響