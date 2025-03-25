ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

打造台灣金融業國際競爭力　CRIF：更彈性法規、鼓勵措施「金金併」

▲▼ 台新金控與新光金控合併-吳東亮,魏寶生。（圖／記者黃克翔攝）

▲CRIF建議，以彈性法規措施鼓勵「金金併」，強化金融業國際競爭力。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

繼2024年8月台新金控（2887）與新光金控（2888）的「新新併」正式浮上枱面後，今年3月以來陸續又有永豐金控（2890）合併京城銀行（2809），以及玉山金控（2884）併購保德信投信的好消息傳出， CRIF認為，「金金併」將是金融業發展的重要戰略，相較於穩定成長的金控業，透過「金金併」更可以快速擴大規模，主管機關應該以更宏觀的態度來看待「金金併」的前景，並研擬更具彈性的法規與鼓勵措施，以促進「金金併」的進程。

過去10年來台灣金融業打亞洲盃雖然取得一些成果，在國際競爭下台灣業者其實也面臨母公司品牌、規模、人才等挑戰。放眼全球金融業的規模，全球總資產前50大銀行的總資產大約要8,000億美元起跳（約新台幣22.5兆元），即使以國泰金控2024年底的總資產已接近13.8兆元，仍有很大差距。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若以國泰金控（2882）加上富邦金控（2881）的總資產合計約25兆8,345億元，也只是勉強跨過最低門檻。若以全球總資產前50大銀行的獲利門檻來看，至少也要2,100億元以上。

富邦金控2024年獲利1,508億元雖創新高，但仍有持續成長的空間，2024年富邦金控加國泰金控的獲利約2,610億元，也僅小幅越過最低門檻2,100億元，顯示台灣金控業的國際競爭力仍有很大的進步空間。

CRIF分析，台灣「金金併」遲遲難以往前推進，主要原因在於主管機關以先推動民營金控合併為主，而公營金控體系複雜，較難撼動。台灣金控業的本位主義，其實忽略了全球金融業「數大就是美」的趨勢，更沒有關注到全球金融業在過去10年各種型態併購案中，正在快速縮小台灣金控業國際併購的空間。例如過去10年全球財富銀行併購案超過2,000件以上，此類併購在2023年已經趨緩，就意味著全球市場洗牌告一段落，台灣金控業若各自為政，將會喪失在全球金融場的立足點與台灣金融業一直希望在國際舞台發光的想法背道而馳。

2023年花旗台灣消金業務轉手星展（台灣）銀行，此案引發國內金融界對台灣業者競爭力之關注，或許可藉此契機，促使台灣金融業與主管機關共同探討，如何提升本土業者在全球金融市場的競爭力，以因應未來更多挑戰。

為因應2019年首批回台資金於去年8月屆滿五年，投資限制鬆綁，政府積極推動台灣打造「具臺灣特色之地方資產管理專區」，希望打造台灣成為亞州資產管理中心，因為台灣金融業有很好的基礎，但受限於國內市場規模，金融業要發展未來勢必要走出去在國際上攻城掠地，尤其是台灣大型企業東進投資風潮才剛開始，具備國際競爭力的金融業，才能協助企業在全球市場中取得領先優勢。

CRIF認為「金金併」將是金融業發展的重要戰略。相較於穩定成長的金控業，透過「金金併」更可以快速擴大規模。主管機關應該以更宏觀的態度來看待「金金併」的前景，並研擬更具彈性的法規與鼓勵措施，以促進「金金併」的進程。此外，也可以推動「公營金金併」及開放「公民營金金併」的政策，加速台灣金控業整合，以最快速度發展出具備全球競爭力的國際型金控公司！
 

關鍵字： 金融業金金併台灣CRIF主管機關

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

推薦閱讀

最慘鴻家軍！台揚跌59%列處置股首日又躺平　萬張排隊賣難消

最慘鴻家軍！台揚跌59%列處置股首日又躺平　萬張排隊賣難消

鴻海（2317）集團旗下衛星通訊廠台揚（2314）每股淨值不及5元，自3月18日起遭列為全額交割股後，股價無量跌停，3月21日又被列為注意股，25日接著被列入處置股票，每10分人工撮合一次，今（25）日再度亮綠燈，來到14.5元，連續苦吞 7根，跌停委賣排隊張數接近1.3萬多張。

2025-03-25 12:31
三星電子聯合執行長心臟病發辭世　享年63歲

三星電子聯合執行長心臟病發辭世　享年63歲

外媒《路透社》報導，三星電子首席執行長韓鐘熙（Han Jong-hee，音譯）突發心臟病過世，享年63歲。

2025-03-25 08:57
64歲基辛格揭新工作　離開英特爾接任AI傳教平台CEO

64歲基辛格揭新工作　離開英特爾接任AI傳教平台CEO

英特爾前執行長基辛格在卸下英特爾執行指職務後，今日發文表示，他已有新工作，將轉投AI傳教平台公司Gloo，擔任執行長兼技術總監，利用AI擴大教會影響力和宣傳力。

2025-03-25 11:04
中國傳準備好封鎖台灣　郭智輝：水電糧食「能撐多久不便回答」

中國傳準備好封鎖台灣　郭智輝：水電糧食「能撐多久不便回答」

《華爾街日報》日前以「中國已經準備好封鎖台灣」為題報導，市場關心若是台灣真的被封鎖，台灣能夠撐多久？對此，經濟部長郭智輝今（25）日回應都有因應對策，「但能撐多久不方便回答」。

2025-03-25 10:10
大武山砸3.8億收購福記51％股權　股價亮燈漲停

大武山砸3.8億收購福記51％股權　股價亮燈漲停

雞蛋股大武山（6952）昨公告砸3.825億元取得福記冷凍食品51％股權及2席董事，正式跨入食品加工服務，消息激勵大武山今（25）日早盤衝上漲停價53.2元，寫近8個月來新高。

2025-03-25 09:57
三星韓鐘熙驟逝！　韓媒：37年領袖時代結束

三星韓鐘熙驟逝！　韓媒：37年領袖時代結束

韓國三星電子聯合執行長韓鐘熙（Han Jong-hee，音譯）休息時心臟驟停辭世，消息震驚科技圈，當地媒體以「37年領袖時代的結束」形容目前三星電子的處境，並對韓鐘熙過往奉獻表達緬懷。

2025-03-25 11:24
台積電2奈米製程3月擴產　蘋果成首批客戶

台積電2奈米製程3月擴產　蘋果成首批客戶

台積電的2奈米製程技術迎來重大突破，良率已達60%，預計很快進入量產階段。根據市場消息，台積電將於4月1日開始接受2奈米訂單，並於3月31日在高雄舉行2奈米廠擴產典禮。

2025-03-25 10:55
生技產業添新兵　寶泓生醫3／27日登錄創櫃板

生技產業添新兵　寶泓生醫3／27日登錄創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，寶泓生醫（7671）產業類別生技醫療業，將於3月27日登錄創櫃板。

2025-03-25 09:57
大魯閣紀念品「4000元禮包」今最後買進日　20檔壓線搶進一文看

大魯閣紀念品「4000元禮包」今最後買進日　20檔壓線搶進一文看

20檔上市櫃公司股東會最後買進日落在今（25）天，其中以大魯閣（1432）送出「4000元禮包」且1股也能領最受歡迎，包括南紡（1440）送出「統一好勁道麵條5入組」、東森（2614）送出森美妍胺基酸保濕潔面霜等好禮最受股民愛戴。

2025-03-25 00:12
全美零售聯合會指對陸製船收費的殺傷力更勝關稅　WSC要求取消收費　

全美零售聯合會指對陸製船收費的殺傷力更勝關稅　WSC要求取消收費　

世界航運理事會(WSC)美國時間3月24日在美國貿易代表辦公室舉辦的公聽會上，表示強烈反對對中國建造的船舶以及包含中國建造的船舶或從中國訂購船舶的船隊徵收港口費用，稱這將加劇美國消費者和企業的通貨膨脹，威脅就業，並對美國農民和其他出口商產生特別負面的影響。全美零售聯合會(NRF)則痛陳這項收費的威脅更勝關稅。

2025-03-25 13:55

讀者迴響

熱門新聞

快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

中國傳準備好封鎖台灣　郭智輝：水電糧食「能撐多久不便回答」

一早發錢了！「2項津貼」今入帳

最慘鴻家軍！台揚跌59%列處置股首日又躺平　萬張排隊賣難消

台電圖利光電業者？雲豹能源曝數據澄清

三星電子聯合執行長心臟病發辭世　享年63歲

大魯閣紀念品「4000元禮包」今最後買進日　20檔壓線搶進一文看

人力銀行：「這時間」想跳槽的人最多

普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

中鴻每股淨值跌破票面　明起暫停融資融券

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366