打造台灣金融業國際競爭力　CRIF：更彈性法規、鼓勵措施「金金併」

▲CRIF建議，以彈性法規措施鼓勵「金金併」，強化金融業國際競爭力。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

繼2024年8月台新金控（2887）與新光金控（2888）的「新新併」正式浮上枱面後，今年3月以來陸續又有永豐金控（2890）合併京城銀行（2809），以及玉山金控（2884）併購保德信投信的好消息傳出， CRIF認為，「金金併」將是金融業發展的重要戰略，相較於穩定成長的金控業，透過「金金併」更可以快速擴大規模，主管機關應該以更宏觀的態度來看待「金金併」的前景，並研擬更具彈性的法規與鼓勵措施，以促進「金金併」的進程。

過去10年來台灣金融業打亞洲盃雖然取得一些成果，在國際競爭下台灣業者其實也面臨母公司品牌、規模、人才等挑戰。放眼全球金融業的規模，全球總資產前50大銀行的總資產大約要8,000億美元起跳（約新台幣22.5兆元），即使以國泰金控2024年底的總資產已接近13.8兆元，仍有很大差距。

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若以國泰金控（2882）加上富邦金控（2881）的總資產合計約25兆8,345億元，也只是勉強跨過最低門檻。若以全球總資產前50大銀行的獲利門檻來看，至少也要2,100億元以上。

富邦金控2024年獲利1,508億元雖創新高，但仍有持續成長的空間，2024年富邦金控加國泰金控的獲利約2,610億元，也僅小幅越過最低門檻2,100億元，顯示台灣金控業的國際競爭力仍有很大的進步空間。

CRIF分析，台灣「金金併」遲遲難以往前推進，主要原因在於主管機關以先推動民營金控合併為主，而公營金控體系複雜，較難撼動。台灣金控業的本位主義，其實忽略了全球金融業「數大就是美」的趨勢，更沒有關注到全球金融業在過去10年各種型態併購案中，正在快速縮小台灣金控業國際併購的空間。例如過去10年全球財富銀行併購案超過2,000件以上，此類併購在2023年已經趨緩，就意味著全球市場洗牌告一段落，台灣金控業若各自為政，將會喪失在全球金融場的立足點與台灣金融業一直希望在國際舞台發光的想法背道而馳。

2023年花旗台灣消金業務轉手星展（台灣）銀行，此案引發國內金融界對台灣業者競爭力之關注，或許可藉此契機，促使台灣金融業與主管機關共同探討，如何提升本土業者在全球金融市場的競爭力，以因應未來更多挑戰。

為因應2019年首批回台資金於去年8月屆滿五年，投資限制鬆綁，政府積極推動台灣打造「具臺灣特色之地方資產管理專區」，希望打造台灣成為亞州資產管理中心，因為台灣金融業有很好的基礎，但受限於國內市場規模，金融業要發展未來勢必要走出去在國際上攻城掠地，尤其是台灣大型企業東進投資風潮才剛開始，具備國際競爭力的金融業，才能協助企業在全球市場中取得領先優勢。

CRIF認為「金金併」將是金融業發展的重要戰略。相較於穩定成長的金控業，透過「金金併」更可以快速擴大規模。主管機關應該以更宏觀的態度來看待「金金併」的前景，並研擬更具彈性的法規與鼓勵措施，以促進「金金併」的進程。此外，也可以推動「公營金金併」及開放「公民營金金併」的政策，加速台灣金控業整合，以最快速度發展出具備全球競爭力的國際型金控公司！

