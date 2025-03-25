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下游客戶庫存去化有成　研調估第二季DRAM價格跌幅收斂

▲▼川普對加拿大、墨西哥和中國徵收關稅。（圖／路透）

▲因應美國關稅政策，2025年第一季記憶體下游品牌廠大都以提前出貨因應。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce最新調查，由於美國對多國祭出新關稅政策，2025年第一季下游品牌廠大都以提前出貨因應，此舉有助供應鏈中記憶體的庫存去化。展望第二季，預估conventional DRAM價格跌幅將收斂至季減0%至5%，若納入HBM計算，受惠於HBM3e 12hi逐漸放量，預計均價為季增3%至8%。

因應美國可能提高進口關稅，各主要PC OEM要求ODM提高整機組裝量，將加速去化OEM手中的DRAM庫存。為確保2025年下半年產線供料穩定，庫存水位較低的OEM可能於第二季提高對DRAM原廠採購量。

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從供給角度分析，Samsung的HBM產品認證進度不如預期，但因製程改造未將產能大量轉回conventional DRAM，而SK hynix著重server和mobile DRAM生產，暫時限縮PC DDR5供給。至於DDR4市場，由於消費性需求疲弱、中系供應商持續擴產，價格走勢偏弱。整體而言，預估第二季PC DRAM價格將和前一季持平。

Server DRAM部分，北美三大CSP擴大採購通用server，中國主要CSP也更聚焦落實AI server，推升server ODM產能利用率，大幅帶動DDR5採購動能，預期2025年第二季出貨位元將明顯成長。

從供給來看，原廠大幅轉移DDR4的產能至DDR5，但初期仍有供貨瓶頸。而NVIDIA B200、B300系列帶動HBM需求逐季攀升，增添原廠產能調度的挑戰。TrendForce估計，2025年第二季 DDR5價格止跌，DDR4跌幅將低於市場預期，整體平均合約價將與第一季持平。

在mobile DRAM部分，近期因中國發放手機補貼，高階智慧手機占比略有提升，加上來自PC、server等領域的需求，帶動LPDDR5X位元需求增加。LPDDR4X因中系業者大規模擴產，供應充足，但受整體市場氛圍影響，第二季跌幅將收斂至季減0%至5%。LPDDR5X的整體供應位元雖有提升，仍無法滿足需求，且主力供應商積極營造緊缺氣氛，預估LPDDR5X價格將季增0%至5%。

TrendForce表示，預期第二季graphics DRAM主要需求將集中於新一代顯示卡GDDR7的備貨，由於整體供應不足，預計GDDR7價格將持平上季或緩跌。GDDR6市場則因DeepSeek開源模型推升需求，跌勢將收斂至3%至8%。從供給來看，GDDR7生產雖已陸續啟動，但供貨情況尚不穩定，為避免價格於第二季進一步下滑，三大DRAM原廠普遍採取搭售DDR6的策略，以穩定DDR6合約價並加速清理庫存。

2025年預期有4G/5G基站擴建、光纖設備升級等新案推動，有助Consumer DRAM需求緩步增加，庫存水位健康的採購端，拉貨意願提高，可望讓Consumer DRAM出貨恢復季增。供給端，2024年下半年原廠考量庫存壓力和終端產品成長力道不足，開始保守規劃DDR3/4產出，產出已有明顯收斂，而在近期採購的需求回溫後，將推動2025年第二季DDR4合約價季增0%至5%；DDR3則因先前庫存較多，在買賣雙方協調下，預料合約價將大致持平第一季。

關鍵字： DRAM

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