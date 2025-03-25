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萬海在美國線未派大陸建造船舶　陸製船比例僅約一成

▲長堤港。（圖／港務公司提供）

▲萬海未安排中國大陸建造的船舶航行美國。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)今(25)日下午在法說會上答覆法人詢問有關大陸建造船舶在美國將被徵收港口費問題時，公司總經理謝福隆指出，萬海在美西與美東航線均未派陸製船航行，公司陸製船建造比例以箱(20呎櫃)數計算，僅占10.49%。公司高階會後說明，美國對有在大陸造船的船公司，擬按建造比例收費，但會怎麼收還未定，萬海至少是建造比例是最低的一群。

謝福隆指出，陸製船占現有營運船舶28.8%，占新船訂單近七成，擁有130個國家，2100名會員的全球最大航運組織波羅的海航運公會(BIMCO)，已發信給美國貿易代表，痛陳對中國建造船舶收費造成的嚴重後遺症，港口費將在供應鏈中轉嫁，轉嫁給進口外國商品的美國進口商，並最終轉嫁給美國消費者。

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美國草擬的收費辦法，共有三項收費，其中針對擁有中國製造的船舶的運營者，船隊中50%或以上船舶由中國製造，每掛靠一個美國港口收費最高100萬美元；船隊中中國建造船舶佔25%以上且少於50%，收費最高75萬美元；船隊中中國建造船舶佔0%以上且小於25%，收費最高50萬美元。

由於美國時間本月24與25日，美國貿易代表辦公室舉辦連續兩天的公聽會，討論對陸製船的額外收費，除了美國造船業與鋼鐵業，其他業界絕大多數都強烈反對相關收費，認為會重創美國進出口貿易並造成嚴重通膨，業界估計一定會縮小收費金額與範圍。

關鍵字： 萬海美國線未派陸製船

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