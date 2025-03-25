台北國際自行車展首辦媒體封館試乘試新品　80多國3千買主預登觀展

▲外貿協會秘書長王熙蒙(右)與台灣自行車輸公會理事長吳盈進(左)為台北國際自行車展揭開序幕。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會所主辦的2025台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)將於3月26日至29日於南港展覽館盛大登場，作為全球排名前二、亞洲最大規模的專業自行車展，今年集結來自35個國家、980家國內外企業，共設置3600個展位，全面呈現自行車產業的技術突破與市場發展趨勢。

今年展覽以「Ride the Revolution」為主題，展現全球自行車市場的新世代變革，已吸引來自80多個國家、超過3,000位國際買主預先登記參觀，預期將為產業帶來豐碩的國際商機。

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今年TAIPEI CYCLE於展前一日辦理國際記者會，首次推出「封館試乘 Bike Demo Exclusive Test Ride」，邀請來自全球12國的國內外媒體與業界人士搶先體驗最新技術與創新產品，親身感受最新的智慧騎行設備、電輔車動力系統、輕量化材質與創新騎行應用。

今年展出以四大核心主題串接展覽亮點，包括 : 創新動能(Innovation Drive)、智慧騎乘(Smart Cycling)、永續前行(Green Forward)及騎行生態圈(Cycling Ecosystem)，共同勾勒產業新風貌。

▲左上圖日本Youtuber體驗全新電動輔助自行車產品；右上圖與下圖國際自行車媒體參與「台北國際自行車展」展前國際記者會暨封館試乘與展示廠商交流。（圖／貿協提供）

在創新動能方面，展會聚焦技術創新與新創企業的崛起。今年的「Bike Vision 創新與新創活動」匯集來自6國11家新創企業，展示AI智慧騎行技術、電動化解決方案、ESG永續應用及新型商業模式。

透過Pitch & Demo創新發表會與國際沙龍交流，連結全球投資者與新創團隊，促進跨領域合作。此外，「Taipei Cycle d&i awards創新設計獎」今年吸引來自11國、共150件參賽作品，其中51件作品獲獎，包括7件金質獎作品。從這些獲獎作品中，可窺見自行車產業在智慧科技導入、環保與永續材料應用、空氣力學與輕量化設計進步、模組化與多功能設計，以及電動車在城市交通中的廣泛應用等方面的最新趨勢。

永續前行也是今年展覽的重點之一。2025年展會攜手SGS推動永續發展，精選35家落實環保製造、低碳技術與循環經濟的企業，策劃「Green Forward永續導覽」，帶領與會者深入探索自行車產業的綠色創新。

智慧騎乘主題則展示數位科技重塑騎行生活的體驗。展覽將呈現E-Cycling虛擬騎行與智慧訓練設備，展示全球頂尖的智慧騎行平台、數據分析解決方案，並舉辦國際E-Cycling競技賽，連結全球騎行社群，打造全新數位互動模式。

此外，今年的「TAIPEI CYCLE FORUM - 出騎制勝 Beyond Biking」以擴大騎行生態圈為理念，從騎行文化與賽事經濟的全新視角檢視自行車產業的多元發展。特別邀請環法新加坡繞圈賽、環義自行車賽、Grand Cycle Tokyo、Bike New York、台灣KOM登山挑戰賽等世界級賽事代表，共同探討自行車賽事如何帶動城市經濟、觀光產業，提升城市品牌形象，提升產業所創造的商業附加價值。

隨著全球經濟回穩，自行車市場需求逐步回升，特別是在環保政策與城市騎行基礎建設的推動下，高階自行車、電輔車(E-Bike)及智慧騎行應用 的市場需求持續成長，帶動產業邁向高值化、智能化與永續發展。

國際市場對於智慧電機系統、AI自動變速技術、碳纖維輕量化車架等高端技術的需求提升，也讓台灣憑藉精密製造能力與完整供應鏈優勢，成為全球自行車產業的重要樞紐。

TAIPEI CYCLE 2025作為亞洲最具影響力的自行車專業展，再次匯聚全球產業領袖，串聯創新技術與國際市場，更讓台灣產業鏈與全球趨勢無縫接軌，促進國際買主與台灣供應鏈的深度合作，共創自行車市場的新商機。貿協歡迎全球自行車產業人士及愛好者預先登記，搶先體驗最新技術與市場趨勢，探索未來騎行的無限可能。