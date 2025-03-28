中國新凱來號稱可生產5奈米晶片　產品命名「阿里山」

▲新凱來在SEMICON China 2025會展的展出攤位。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

中國政府為突破外國對光刻機的出口限制，持續透過華為推動、開發半導體製造設備。深圳一間與華為關係密切的「新凱來」（SiCarrier），近日參與在上海舉行的SEMICON China 2025會展，首次公開展示最新晶片製造設備，號稱可支援生產5奈米製程，甚至將其中一個產品命名為「阿里山」，偷吃台灣豆腐。

「新凱來」在華為幫助下，專注晶片製造，研發內容包括曝光、化學氣相沉積、測量、物理氣相沉積、蝕刻和原子層沉積等硬體，目標是取代包括 ASML 等外國廠商的寡佔，提升中國自主性，因此獲得深圳市政府支持，被視為是中國先進半導體製程救星。

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這次會展上，新凱來攤位展出5款以「中國名山」命名為亮點的產品，分別是外延沉積（EPI）「峨眉山」、蝕刻（ETCH）「武夷山」、化學氣相沉積（CVD）「長白山」、物理氣相沉積（PVD）「普陀山」、原子層沉積（ALD）「阿里山」。

儘管新凱來2021年才成立，由深圳市重大產業投資集團全資控股，但該集團隸屬深圳國資委，國家背景深厚，加上與華為關係密切，因此在展會上備受矚目。不過，現場攤位未展示實體設備，僅有產品模型及相關技術說明，能否真的有技術突破，受到業界關注。

根據路透社報導，新凱來在去年12月被列入美國商務部貿易黑名單。

▼新凱來號將產品命名為「阿里山」。（圖／翻攝自微博）