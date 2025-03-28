退休國稅局長超搶手　3人接任上市公司獨董

▲擁有賦稅署署長與台北國稅局局長資歷的許慈美，獲提名為鴻海獨立董事。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳瑩欣／台北報導

從國稅局局長一職退休的優秀人才成為企業爭相延攬對象。曾任北區國稅局局長一職的陳文宗近期獲旺旺保（2816）獨立董事提名，擁有台北國稅局前局長資歷的許慈美則名列鴻海（2317）獨立董事，南區國稅局前局長許春安則是上市公司華碩（2357）、大成鋼（2027）等上市公司獨董。

旺旺保今（27）日公告董事改選名單，其中3席獨立董事略有變動，原實踐大學助理教授馬裕豐任期屆滿，改由北區國稅局前局長陳文宗接任。

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旺旺保預計5月27日召開股東會董事改選，除了陳文宗新入列以外，其餘董事會成員都維持現狀，現任2席獨立董事王棟樑、劉煌基續任。而在一般董事名單上，包括洪吉雄、蔡紹中、馬嘉應、洪永聰與劉自明等現任董事皆獲提名。

擁有美國瑞德大學(REGIS)企管碩士的陳文宗歷任北區國稅局局長、台北國稅局副局長、高雄國稅局副局長與台灣金服董事長，除了旺旺保以外，目前兼任海悅國際開發、名軒開發獨立董事。

鴻海公告，5席獨立董事成員除央行前國庫局局長陳玉敏、期交所前董事長劉連煜、麗嬰房董事長王國城與台玻獨董黃清苑以外，新增東吳大學商學院客座教授許慈美，而許慈美歷任台銀證券董事長、賦稅署署長、台北國稅局局長、中區國稅局局長等職，她的新工作也成為稅務圈的話題。

不過在陳文宗和許慈美之前，年逾7旬的稅務老將許春安雖退休多年，是解決企業移轉定價（TP）相關疑難雜症的權威人士，深受上市公司愛用，目前擔任華碩與大成鋼獨董。