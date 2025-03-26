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川普投顧喊聲！比特幣、電動車話題再起　00909波段漲幅逾10％

▲資本市場示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲資本市場示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普政策牽動資本市場表現，除了黃金儲備部位用來增持比特幣以外，下周4月2日的關稅政策可能放過汽車業和晶片業，類股看俏，國泰數位支付服務（00909）短線漲幅逾10%、國泰智能電動車（00893）從前波低點至今也已漲逾9%，在5檔熱門海外ETF中最亮眼。

而川普數位資產顧問委員會執行董事Bo Hines受訪指出，美國可以利用其黃金儲備的收益來購買更多比特幣，比特幣短線 價格勁揚3.2 %，成為這波大贏家。

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觀察全球型ETF近期表現看俏5檔，00909從3月11日收盤價26.13元低點反彈，至今日上午10點最高報28.79元，已漲逾10.18%；國泰智能電動車（00893）今日盤中最高報23.67元，同樣較3月11日收盤價21.67元漲逾9.23%。

另外，富邦未來車(00895)今日盤中最高來到29.53元，較3月11日收盤27.27元漲逾8.29%、中信特選金融(00917)盤中最高22.51元，較3月11日收盤價21.25元漲5.93%，國泰全球品牌50(00916)盤中最高24.58元，較3月11日收盤23.75元漲3.49%。

法人指出，其中第一名的00909因和虛擬貨幣產業相關度高，備受市場青睞，2024年因績效優異，已是海外ETF的熱門黑馬。

ETF專家分析，2025年的市場明顯就是「成也川普，敗也川普」，台灣受制於人，台股也只能隨之被動漲跌，但川普有明顯偏好的產業，建議適度增加布局比例，例如川普全家人都支持的比特幣就是顯而易見的重要受惠標的，比特幣在川普上任後狂漲到10萬美元，近日拉回是因市場期待美國將其列入戰略儲備後，比特幣有機會被大幅收購，未料行政命令僅說要將美國沒收的比特幣作為儲備資產，引發幣圈失望賣壓。

但行政命令只是川普的第一步，川普上任首要任務包括關稅和國債問題，白宮致力於確保美國在人工智慧（AI）上的主導地位，新設的「AI與加密貨幣沙皇」勢必會再有引領全球的舉措，法人認為比特幣已到今年低點，未來走勢值得期待。

反觀台灣，金管會去年開放專業投資人可複委託買比特幣ETF，目前一般投資人仍苦無進入管道，而比特幣概念的ETF「國泰數位支付服務」(00909)就提供了一個買賣方便且安心的理財捷徑，00909成分股包含全球持有最多比特幣的機構策略Strategy、美國散戶最愛的券商羅賓漢Hood、日本最大網路金融集團SBI Holdings、中國挖礦公司BTDR (比特小鹿)等，真正布局於全球數位資產產業鏈的ETF，無論是對提升資產分散風險、享受川普2.0受惠產業都有助益。

關鍵字： 比特幣金融市場ETF川普政策投資

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