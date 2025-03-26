東森購物佈局線下LIVE購物吸人流　momo深化AI聚焦新事業

▲東森購物在東森廣場台北車站啟動革命性直播，將電視購物LIVE節目搬進商場，現場並提供體驗區，消費者可親臨現場，試吃、試穿、試用，享受零距離互動的購物樂趣。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

對於電商競爭激烈態勢及消費市場變化，平台業者透過多元策略及AI應用來提升市場佔有率，東森購物整合線上線下資源，並導入AI技術提升營運效率，更積極佈局實體店，創新地把直播間搬進商場，以全新LIVE購物模式帶動消費人流；面對2025年，momo則是提到將深化AI與數據應用，擴大技術佈局。

東森購物以數位創新科技，導入AI技術優化會員經營和平台，持續擴大市場版圖，今年則是把重心放在實體店的經營，策略性佈局線下據點，積極整合發揮線上線下融合的OMO綜效，建立完善的全通路零售生態系，其中，中和廣場、東森廣場台北車站、北榮廣場三商場，去年營收合計4.78億，展現強勁成長動能。

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為拓展更多潛力新客源，東森購物推出創新零售模式，將電視購物LIVE節目搬進東森廣場台北車站，打造「即時直播 + 現場體驗」雙重互動模式，消費者不僅能與購物專家面對面互動，還可以親自試用商品，不管是超夯話題新品、熱銷保健食品，或是時尚穿搭與頂級美食，主打「看得到、摸得到、馬上帶回家」。此舉成功帶動K區地下街的人潮熱度，吸引許多消費者親臨現場感受「邊逛邊買」的樂趣。

▲momo總經理谷元宏（左2）提到，2025年將深化AI技術與數據運用。（圖／記者洪菱鞠攝）

momo在2025年為加速新事業布局，提到要進一步深化AI與數據應用，推動多元電商生態、廣告與影音事業成長。去年推出「mo店+」後，上架商品已突破百萬件，為擴大平台電商規模，今年將運用AI數據賦能商家，提升智能推薦與精準行銷能力；零售媒體廣告（momo Ads）方面，透過AI即時演算與數據分析，已吸引逾萬家品牌投放，提升轉換率與ROI，接下來整合站內外廣告，提升數據應用的深度；看好影音內容的影響力，計劃擴展品牌專場直播模式，結合數據驅動的個人化推薦與動態廣告策略，推動影音電商成為新的流量與營收增長。

momo總經理谷元宏表示，公司制定五年計劃作為成長策略，前一個五年計劃已達成1000億元目標，目前正在執行新的五年計劃，其中最核心的三件事是發展3P業務、廣告業務和直播業務，以增加客戶和商品數量，持續擴大在零售市場的份額，雖然去年一整年在直播、RMN、3P業務發展比預期曲折，但因為有業務基礎，RMN和客戶數仍顯著成長，直播也成功扮演消費者下單的橋樑，證明消費者對影音很有興趣。

谷元宏提到，儘管台灣零售市場規模超過4兆元，但去年以來，受到總體經濟不確定性影響，以及疫情後出遊熱潮持續、消費行為改變，如購買精品、化妝品等移轉至海外，使得在國內的消費變得更謹慎，從總營收來看momo，成長確實呈現趨緩，但觀察去年第三季開始，消費者購買頻次及新用戶數卻是有增長現象，年輕客群不少，只是平均客單價降低，導致整體營收成長受到壓抑。

谷元宏說，「momo關注GMV成長，去年已建構新營運模式所需的技術平台和人員，今年要擴大新事業規模，推出更多商品和優惠。」此外，moPlus訂閱制會員目前突破2萬人，初期鎖定忠誠會員，主打提供高額回饋，數據也顯示，moPlus會員的消費金額比非會員高出30%以上，但較高的消費門檻和每月消費要求，會員人數增長受到限制，因此擬推出lite版本，吸引更多人加入。