萬海航運第11艘1.3萬箱新造「滿春輪」命名　4月初將投入南美線

▲新船命名典禮貴賓大合照。（圖／萬海提供）



記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)今(27)日上午在南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A18 滿春輪」命名典禮暨公益捐贈活動；邀請兆豐國際商業銀行總經理黃永貞擔任命名人，為新船獻上平安出航、豐盈滿載的圓滿祝福，在現場貴賓的見證之下，命名典禮順利完成。新船預計4月初交付，投入萬海航運亞洲－南美西岸航線營運。

「WAN HAI A18 滿春輪」是萬海航運與南韓三星重工船廠於2021年簽訂的13艘1.3萬箱(20呎櫃)系列船舶當中第11艘，該系列船舶全長335公尺，寬51公尺，採用新型主機並搭配多項環保節能設計。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該船為此系列第一艘配備導風罩及軸發電機的船舶，導風罩是安裝在船艏的外型結構，旨在減少貨櫃船的前方風阻，降低燃油消耗，軸發電機則透過船舶主機動力發電，利用主機功率單位油耗較原始發電機低的特性，從而達到燃油節省效果，進一步推進綠色航運目標，落實萬海航運環境保護理念。

萬海與三星重工簽訂的13艘1.3萬箱級系列船舶，預計於2025年下半年全數交付完畢。隨著新船陸續交付，象徵著公司自有船隊進一步拓展與升級，不僅提升公司船舶運力，也強化市場競爭力，有助於公司在遠洋航線的經營與發展，提供客戶更加多元及優質的運送服務。

本次新船命名典禮結合公益捐贈一同進行，捐款予南韓巨濟市地區兒福機構－長坪地區兒童中心，協助其採購必要物資及翻修老舊設施，期盼藉此心意，為當地盡一份心力，「因為萬海，世界很近」。