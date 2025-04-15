旅遊旺季來了！神選3張隱藏好用卡大公開「玩翻日韓」航空、旅行、樂園與餐廳爽拿回饋、賺滿哩程

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隨著旅遊旺季來臨，許多台灣旅客已經計畫飛往日本與韓國，無論是探索大阪環球影城、首爾樂天世界樂園，還是前往百貨商場、Outlet盡情購物，甚至大啖當地特色美食，都能讓人流連忘返！這時，如何聰明安排預算、精打細算每一筆消費，辦一張適合自己的信用卡就成為旅遊規劃中的重要關鍵！想要在日韓玩得盡興、吃得開心、買得划算？中國信託針對熱愛旅遊的信用卡客戶，有3張旅遊加碼回饋的「隱藏好卡」，從美食到住宿、購物到樂園，張張提供有感回饋，讓聰明的客戶省錢又圓夢！

ANA聯名卡｜日本旅遊達人必備，無腦刷現賺哩程回饋！

無論跟團或自由行，日韓旅遊一定要有的行程就是藥妝店大採購！在松本清、札幌藥粧、SUNDRUG、鶴羽藥妝、明洞HERA美容等日韓人氣藥妝店內，從美妝保養到健康食品，琳瑯滿目的商品讓人忍不住一掃而空，這時掏出ANA聯名卡最高可享22%回饋，讓你的戰利品不僅免稅還加倍超值。

來到日韓，一定還要安排最令人期待的樂園冒險！不論是大阪環球影城的哈利波特魔法世界、瑪利歐主題園區，還是首爾樂天世界樂園，別忘了掏出ANA聯名卡購票，最高可享35%回饋，讓玩樂的心情更加愉快！玩了一整天後，入住日本ANA飯店集團旗下優質住宿，再刷ANA聯名卡支付房費，每消費100日圓還有機會額外累積1哩ANA哩程，邊旅行邊存哩程，等於替下一趟日本行預存機票。

沒錯！對熱愛日本的旅人來說，ANA聯名卡不僅能讓旅程更超值，還能輕鬆累積哩程，讓你飛得更遠、玩得更多。現在新卡首刷最高再送2,000～13,000哩，日常消費也能快速累積哩程，一般消費最低20元兌換1哩，國外實體與指定旅遊平台最低10元兌換1哩，只要累積17,000哩，即可免費兌換台北—東京來回機票，讓日本旅行變得更輕鬆、更划算！

Agoda聯名卡｜讓自由行玩得更順心，住宿、機票、行程一卡搞定通通回饋！

無論是在韓國弘大的選物店大肆採購，還是在日本新宿的百貨公司買到行李超重，只要是國外實體通路消費，持有Agoda聯名卡最高就能享有7%回饋。有了這張卡，訂房也能變得超輕鬆！透過Agoda平台刷卡訂房，2025/5/1起最高可享現折20%，從京都古民宿住到釜山海景飯店，用最划算的價格享受高品質住宿，省下來的錢馬上就能轉投資美食或購物行程！

飛往日韓怎麼選航班最省？現在不用再刷便宜機票比價，因為Agoda聯名卡同步也支援華航、長榮、虎航、樂桃、星宇航空等熱門航線，最高可享5%刷卡金回饋，讓你來回機票都有感折扣！自由行怎能少了體驗行程？只要在KKday、Klook、可樂與雄獅旅遊預約票券或行程，只要刷 Agoda聯名卡，也同樣享有最高5%刷卡金回饋，從交通、景點到美食通通包辦，讓你的每一筆花費都更有價值。

一張卡包辦吃住行程，再幫你把旅費花得剛剛好，Agoda聯名卡致力成為自由行玩家的最強後援，幫你開啟下一趟更聰明的冒險！

foodpanda聯名卡｜一卡吃遍台日韓饗宴，國、內外餐廳回饋15%！

對於熱愛探索美食的旅人來說，一場旅行的精華，往往就在每一餐的味蕾記憶裡！從東京燒肉名店「敘敘苑」到韓國人氣爆棚的「黑白大廚」名餐廳，都是旅人最期待的日韓美味打卡點。想要搜集這些難忘的餐食體驗，現在只要帶著foodpanda聯名卡走進餐廳，就能獲得最高15%胖達幣回饋，讓你吃得盡興也吃得更省。

結束旅程，回到熟悉的台灣生活，也不必跟美食說再見！打開foodpanda外送平台，從鍋貼鹽酥雞到壽司甜點，想吃什麼通通送到家，同步享有最高30%回饋，輕鬆延續在地與異國美食交織的幸福感！

在台灣想續攤聚餐、慶功，也別忘了王品集團旗下餐廳，包含西堤、陶板屋、聚等品牌，刷卡最高還可享有21%胖達幣回饋，讓你的每一次聚餐都能吃好又拿回饋。新戶辦卡除了享20吋行李箱或500元胖達幣外，想把好康分享給親友，推薦他們一起辦卡，還能加碼獲得100元胖達幣，美食好滋味，大家一起享！

無論今年是否準備好踏上日韓之旅，這3張除了在日韓吃美食、訂飯店，消費也都還有回饋拿好拿滿的中國信託信用卡，隨時隨地都是身邊超給力的回饋夥伴。迎接春夏旅遊旺季，不妨重新盤點你的信用卡清單，選擇一張「懂你所需」的卡片，替日常生活加值之餘，每一趟的日韓旅行也都能省得有感、玩得盡興、吃得精彩。

【謹慎理財，信用至上】

信用卡循環年利率：本行ARMs指數+加碼利率(5.97%~13.47%)；上限為15%，預借現金手續費為每筆預借金額X3.5%+150元，循環利率基準日為104年9月1日，其他費用請上中信官網查詢