川普助黃金存摺飆上3276元天價　砸10萬年賺4.1萬元

▲黃金價格不斷飆升。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國總統川普針對非美製汽車加徵25％關稅政策效應影響，國際金價今年第17度刷新高，台銀黃金存摺今（28）日第1盤賣出價掛出每公克台幣3276元破紀錄，若去年3月底拿約10萬元買進黃金存摺，至今日已可賺逾4.1萬元。

去年3月29日抱10萬元買台銀黃金存摺，當時每公克報價2305元可買到43公克黃金存摺，總投資金額9萬9115元，放到今天43公克黃金存摺價值14萬零868元，一來一回下多賺4萬1753元，報酬率超過42.12%。

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《路透社》、《CNBC》報導，國際現貨黃金價格奔上每盎司3059.3美元的紀錄，5月到期的黃金期貨更提早衝破3100美元大關，最高來到3102美元。

川普將於4月2日宣布對至少15個主要美國貿易夥伴徵收一系列對等關稅，他還威脅要對關鍵商品進口以及半導體和製藥等其他行業徵收關稅。市場憂慮各國報復性關稅反擊，避險資金由股市轉入金市，籍此閃躲華爾街和亞股風暴，在此同時高盛上調2025年黃金目標價至3300美元。

美銀3月26日發布報告稱，該行目前預計2025年黃金價格將達到每盎司3,063美元，2026年將達到3,350美元，較此前預測的2,750美元（2025年）和2625美元（2026年）分別上調了11%和28%。